〔香港热股〕欧舒丹升至逾两个月高点,前九个月销售成长较预期佳

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月31日电--法国天然保养品业者--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)周二早盘一度上涨逾4%,至逾两个月高点.分析师指出,欧舒丹前九个月销售情况较预期佳,显示该品牌在宏观环境不利於零售业下仍具韧性.
本地时间上午10:44时,欧舒丹涨3.38%至16.52港元,稍早高见16.68港元,为去年11月21日17港元以来最高.其涨幅也优於大盘恒生指数.HSI的0.82%.
欧舒丹昨日傍晚发布公告称,至去年12月31日止的2011/12年首九个月销售净额按年增长16.4%,因第三季逢节庆季度增长加快,较中期时的11.3%快;撇除外汇换算影响,前九个月销售净额按年增长17.5%,中期时为14.5%.
摩根大通发布报告称,"此速度超过我们以及行业预估的全年销售净额年增长率13%."
巴克来资本亦表示,此强劲的销售数据显示该品牌的强度及面对挑战性环境的韧性,且在当前困难的零售业环境下,此有助於减轻市场对於欧洲及美国市场的疑虑.
欧舒丹称,1-9月同店销售增长略升至6.2%,中期时为6.1%;其中以香港、中国大陆以及英国最为强劲,分别为34.3%、19.9%、14.8%.最大市场--日本则持续受到去年3月震灾对经济的影响,同店销售小降3.3%.
然而,相较於去年11月曾称中国市场出售销售放缓迹象[ID:nCH0088679],该保养品牌称,撇除汇率影响,中国大陆、香港、巴西及俄罗斯的销售表现最出色,增幅分别为58%、36.5%、35.3%以及26.9%.
至去年底,欧舒丹共有1,033间自营零售店,过去12个月共增加161间,超过50%新增於亚洲地区.在亚洲区85间新增自营店中,25间位於中国大陆,16间於日本,3间位於香港.另外47间位於欧洲,29间位於美洲.
2010年5月挂牌的欧舒丹,经营标榜成份为天然及有机品的化妆品及保养品生产销售,通路包括自营店、独立分销商以及网路等.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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