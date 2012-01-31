〔香港热股〕欧舒丹升至逾两个月高点,前九个月销售成长较预期佳

路透香港1月31日电--法国天然保养品业者--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)周二早盘一度上涨逾4%,至逾两个月高点.分析师指出,欧舒丹前九个月销售情况较预期佳,显示该品牌在宏观环境不利於零售业下仍具韧性.

本地时间上午10:44时,欧舒丹涨3.38%至16.52港元,稍早高见16.68港元,为去年11月21日17港元以来最高.其涨幅也优於大盘恒生指数.HSI的0.82%.

欧舒丹昨日傍晚发布公告称,至去年12月31日止的2011/12年首九个月销售净额按年增长16.4%,因第三季逢节庆季度增长加快,较中期时的11.3%快;撇除外汇换算影响,前九个月销售净额按年增长17.5%,中期时为14.5%.

摩根大通发布报告称,"此速度超过我们以及行业预估的全年销售净额年增长率13%."

巴克来资本亦表示,此强劲的销售数据显示该品牌的强度及面对挑战性环境的韧性,且在当前困难的零售业环境下,此有助於减轻市场对於欧洲及美国市场的疑虑.

欧舒丹称,1-9月同店销售增长略升至6.2%,中期时为6.1%;其中以香港、中国大陆以及英国最为强劲,分别为34.3%、19.9%、14.8%.最大市场--日本则持续受到去年3月震灾对经济的影响,同店销售小降3.3%.

然而,相较於去年11月曾称中国市场出售销售放缓迹象[ID:nCH0088679],该保养品牌称,撇除汇率影响,中国大陆、香港、巴西及俄罗斯的销售表现最出色,增幅分别为58%、36.5%、35.3%以及26.9%.

至去年底,欧舒丹共有1,033间自营零售店,过去12个月共增加161间,超过50%新增於亚洲地区.在亚洲区85间新增自营店中,25间位於中国大陆,16间於日本,3间位於香港.另外47间位於欧洲,29间位於美洲.

2010年5月挂牌的欧舒丹,经营标榜成份为天然及有机品的化妆品及保养品生产销售,通路包括自营店、独立分销商以及网路等.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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