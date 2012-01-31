《香港已公布新股发行上市日程表》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月31日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 *1/31-2/3 必瘦站(1830.HK) 2.5 2.2 0.88 2/10 光大证券 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由於公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)