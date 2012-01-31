〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至逾10%,接近其增持目标

路透香港1月31日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S近日购入中国燃气近1,800万港元的股份,持股升至逾10%,并接近其增持目标.

证监会的资料显示,这家SK控股003600.KS旗下公司於1月30日按每股3.56-3.59港元,购入中国燃气500万股股份;本次增持後,其持股升至约4.41亿股,或10.06%的股份.

而根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气逾2.1亿股股份,价值共约7.6亿港元,并接近其增持目标.

中国燃气午盘初段涨0.56%,报3.61港元.

此前SK控股一位新闻发言人路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元(1.04亿美元)增加对中国燃气的持股.[ID:nCH0093385]

去年12月,中国燃气获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源是次牵头中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)进行,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".事件更引发现有股东争相增持中国燃气的股份.

据证监会的资料显示,中国燃气另一主要股东英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L亦於1月30日购入中国燃气价值296万港元的股份,持股升至5.08亿股或11.59%.

富地石油乃通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉新建合资公司持有中国燃气的股份.据本地媒体此前报导,富地石油近期购入的股份来自刘明辉的持股.(完)

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