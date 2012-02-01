〔澳门经济〕1月博彩业收入按年增长34.8%至250亿澳门元

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月1日电---澳门政府周三公布,2012年1月博彩收入按年增长34.8%至250亿澳门元.
澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字,但未说明收入大幅增长的原因.不过1月适逢中国农历新年长假期,料带来助益.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布於网页上的资料,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。