〔香港个股〕盈大地产停牌待公布股份回购建议,但不涉及私有化

路透香港1月31日电---电讯盈科(0008.HK)旗下房地产开发商--盈科大衍地产(0432.HK)周二午盘暂停股份交易,以後公司发出有关回购公司股份的公告,但不涉及将盈大地产私有化.

盈大地产的声明称,公司将发布一项有关股本重组计划的公告,当中涉及由该公司作出的有条件现金要约,以回购股份,惟并不涉及私有化盈大地产.

该要约完成後使盈大地产符合根据上市规则规定的最低公众持股量要求之安排;以及公司发行的本金总值24.2亿港元并将於2014年到期的可换股票据到期时,发行新的可换股票据.

电讯盈科为香港主要的电信服务供应商,由富商李嘉诚次子李泽楷掌控.据公司年报,电盈持有盈大地产约61.53%股权.

停牌前,盈大地产早盘收报2.92%,报1.41港元.(完)

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