〔互联网产业〕原甲骨文高管加盟中国京东商城,担任首任CTO

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电---中国电子商务企业--京东商城周二宣布,任命原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿为公司首任CTO(Chief Technology Officer,首席技术官),以使京东商城的技术平台更适合处理海量数据信息
京东商城在一封新闻稿中称,CTO职位的设立是该公司战略转型的关键步骤,王亚卿将根据京东商城的发展战略,从整体上架构公司的技术体系,以支撑公司业务的高速发展,并持续投入新技术的研发和部署.
新闻稿援引王亚卿称,随着整个中国电子商务市场的规模增长到一定程度,互联网零售行业的竞争将从市场驱动阶段进入技术驱动阶段.
"决定未来10年互联网零售企业命运的将不再只是渠道的优劣、价格的高低和服务的好坏,底层技术的可靠性、扩展性、稳定性以及对新技术的研发、吸收和利用将构成京东商城集团新的成长动力和竞争力."他表示.
王亚卿曾在全球数据库企业甲骨文(Oracle)服务13年,主管数据库、中间件和云计算领域的研发.
京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.
--记者 黄运涛; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。