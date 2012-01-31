修正:〔离岸人民币〕香港12月人民币存款按月大减,资金加快回流内地(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(修正:内文第二段修正为"下跌量为有史以来最大".)
路透香港1月31日电---作为离岸人民币的资金池,香港的人民币存款已不复此前的高速增长势头,去年12月更是按月大减388亿元,显示资金加快回流内地.
香港金融管理局周二公布,12月底香港人民币存款按月下跌6.2%至5,885亿元,下跌量为有史以来最大;而当月跨境贸易结算人民币汇款总额则升至2,390.4亿元,11月为1,849.9亿元.
"这表明离岸人民币资金池缩水或许是有充足原因的,比如贸易结算出现更多双向流动.人民币也可能已经通过包括FDI(外商直接投资)在内的其他途径流回国内."东方汇理银行高级策略师张淑娴称.
她并认为,离岸人民币资金池不会再重复此前的高增长,很有可能缩水,从而推高离岸人民币汇率;预计到今年底,香港人民币存款仅在6,100亿元水平.
对人民币单边升值预期的憧憬曾将两地汇差拉大至数千点子,但自去年9月以来,随着海外投资者在亚洲市场去风险化,离岸人民币一改较内地人民币存有溢价的状态,波动亦明显增加.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。