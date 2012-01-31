修正:〔离岸人民币〕香港12月人民币存款按月大减,资金加快回流内地(更新版)

(修正:内文第二段修正为"下跌量为有史以来最大".)

路透香港1月31日电---作为离岸人民币的资金池,香港的人民币存款已不复此前的高速增长势头,去年12月更是按月大减388亿元,显示资金加快回流内地.

香港金融管理局周二公布,12月底香港人民币存款按月下跌6.2%至5,885亿元,下跌量为有史以来最大;而当月跨境贸易结算人民币汇款总额则升至2,390.4亿元,11月为1,849.9亿元.

"这表明离岸人民币资金池缩水或许是有充足原因的,比如贸易结算出现更多双向流动.人民币也可能已经通过包括FDI(外商直接投资)在内的其他途径流回国内."东方汇理银行高级策略师张淑娴称.

她并认为,离岸人民币资金池不会再重复此前的高增长,很有可能缩水,从而推高离岸人民币汇率;预计到今年底,香港人民币存款仅在6,100亿元水平.

对人民币单边升值预期的憧憬曾将两地汇差拉大至数千点子,但自去年9月以来,随着海外投资者在亚洲市场去风险化,离岸人民币一改较内地人民币存有溢价的状态,波动亦明显增加.(完)

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