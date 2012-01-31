〔中港个股〕兖州煤业称2012年度山东省内电煤合同价按年上涨3.1%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月31日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周二称,已签订2012年度山东省内电煤销售合同,平均含税基准价按年上涨3.1%.
兖州煤业的公告称,已签订的山东电煤合同量为772万吨,按年减少14.2%;平均含税基准价为589.09元/吨,同比上涨3.1%.
其中,国家重点电煤销售合同持平於429万吨,平均每吨529.05元,同比上涨5%.
兖煤H股周二收涨1.53%,报18.6港元;其A股则升0.5%,报24.17元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。