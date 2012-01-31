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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 17:33 BJT

〔中港个股〕兖州煤业称2012年度山东省内电煤合同价按年上涨3.1%

路透香港1月31日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周二称,已签订2012年度山东省内电煤销售合同,平均含税基准价按年上涨3.1%.

兖州煤业的公告称,已签订的山东电煤合同量为772万吨,按年减少14.2%;平均含税基准价为589.09元/吨,同比上涨3.1%.

其中,国家重点电煤销售合同持平於429万吨,平均每吨529.05元,同比上涨5%.

兖煤H股周二收涨1.53%,报18.6港元;其A股则升0.5%,报24.17元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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