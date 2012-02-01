《香港报摘》--其他报纸重要消息2月1日

* 明报:

--汇丰(0005.HK)香港及中银香港(2388.HK)昨天率先推出全新人民币定期存款优惠.银行业人士预期,今年本港人民币存款增长势将放缓,银行以高息争取人民币存款的情况料会持续.

--在刚过去的春节,以浙江省为基地的银泰百货(1833.HK)同店销售增长为17%,较去年11月只有约10%改善,岁宝百货(0312.HK)亦公布春节销售增长13.3%.

* 星岛日报:

--龙年首只新股必瘦站(1830.HK)周二首日公开招股,虽然港股整体气氛好转,但综合多家证券行资料显示,必瘦站的首日孖展认购反应未见热烈.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,香港经济基调良好,楼市不会大跌,估计全年楼价波幅不逾10%.他更认为今年中港两地都有吸纳土储的时机.

* 苹果日报:

--湖南有色2626.HK表示,其於内地上市的附属公司株洲冶炼集团去年将由盈转亏5.9亿元人民币.

--香港交易所(0388.HK)新一期季刊披露,正更换网络基础设施及市场数据系统.网络迁移後,港交所将降低证券交易设施用户月费,交易所参与者每年合共节省成本逾600万港元.

* 东方日报:

--海富通资产管理(香港)总裁罗念慈表示,集资规模达9亿元人民币的海富通中国人民币债券基金,计划把八成资金投放在境内债市,余下两成投放在A股市场,并以指数成分股为主.

--据立法会文件显示,证监会2012/13财政年度预算,员工平均加薪5.8%及搬迁办公室,该会计划增加43个新职位,主要针对对持牌法团进行更多实地巡查、加强视察保荐人及进行调查,以及应付人民币产品数目增多的审批工作.

--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)公布,旗下北京天润新能投资将获国开行支持,发展包括境内风电项目、资产购并重组及金融产品合作,至2013年期间涉金额约350亿元等值人民币.

* 文汇报:

--金沙中国(1928.HK)宣布,派发中期股息每股0.58元,是历来首次派息,公司并指仍有足够资金发展新的项目.

--中国奥园(3883.HK)宣布,以总代价约2.18亿元人民币,通过挂牌出让方式摘得重庆市一幅商业及住宅地块的土地使用权,地块总占地面积约18,500平方米.

* 大公报:

--中电新能源(0735.HK)执行董事赵新炎表示,随着公司规模扩大,并发展水力发电、风力发电及天然气发电等,未来受旱灾的影响将会降到最低.他强调,由於国家鼓励沿海地区发展天然气发电,公司将增加天然气发电容量. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]