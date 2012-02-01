〔港报财经评论〕今月业绩主导,小心盈警地雷--经济日报2月1日

今月业绩主导,小心盈警地雷/ 林瑞芬

欧债仍胶着惟恐慌降温.经历欧债叫苦连天的第4季,目前欧债问题基本处胶着状态,没之前那麽恐慌,但不代表问题已解决.欧盟25国领导人就永久性的欧元区援助基金达成共识是预计之中,但在协调财政紧缩措施与经济增长关系的问题上则未能达成一致.从近月欧洲国家举债成本减少,以及对评级机构下调评级反应没之前般强烈显示,去年12月欧洲央行注资行动成功阻止欧债向危机发展,除非又发生黑天鹅事件,不然,像去年第4季般呈恐慌抛售的可能性不大.

资源股积弱提防出口股.目前唯一难防的潜在黑天鹅,就是伊朗近期可能主动停止向欧盟国家出口石油,可能激发油价长期高企.伊朗石油每日出口至欧盟约60万桶,故估计一旦停运,沙特原油产量接近上限,短期内难以弥补缺口,推升油价,对欧洲带来供给冲击是必然.1月份经超卖反弹,展望本月,是回归基本面——业绩主导港股趋势,能否试冲高位,就要看多只主要指数成分股的业绩是否符预期甚至超预期.且看受盈警拖累的鞍钢(0347.HK)及马钢(0323.HK),昨日股价大挫10.9%及7.6%.从中启示,去年第4季是企业经营最困难期,定单及销售一下子因欧债而急缩,但成本未能及时调控下来,故公司上半年度甚至第3季表现理想,都可能因第4季表现差而拖累全年度,对突发盈警股往往防不胜防.资源股积弱,预计出口股都是潜藏一批盈警股,少沾手为妙.

神冠市占率高稳健之选.正如昨文指,A股龙年开市仍低迷警示,龙年股民淘金更要求"稳"字当头,盈利预见度高,以及稳派股息的进可攻退可守股份.参考券商意见,盈利预见度高的不妨留意中国最大食用胶原蛋白肠衣产品制造商神冠控股(0829.HK).港股反弹浪暂未见中断.回看大市,去年10月筑底後,11及12月呈身怀六甲争持之势渐摆脱,1月呈阳烛技术性反弹,主要关键阻力在22,000左右,技术上,恒指守20,000反弹势未断,反覆顺势先挑战21,000甚至顺势回补裂口区22,000.相反,若受制下降轨而回,反映当前升势不过是反弹,弹高回调等闲事,灵活走位为上.(012)

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国企劣绩曝光,今年望有转机/ 余少文

A股在龙年终於反弹,无惧国企盈警此起彼落,相信国企去年持续下挫,已反映相关利淡因素,相反受中央扶持部分行业,电力是受惠行业之一,今年可望成为盈警股中之"升".虽然大户在现货收市後推低期指至呈低水,但国企沽空额维持24亿港元,占国企成交额不足12%,沽空额并没有因国指连日未能突破牛熊分界线而显着增加,实际沽压没有预期般大,待国指在11,000点整固後,可以挑战12,000点.

盈警多过盈喜股.3月是中资股派发上年度业绩高峰期,中资股普遍在1至2月发出业绩预告.粗略统计,至少有24只H股已发业绩预告,占主板H股数目约17%,如只计算在中港同时上市的国企,则有30%股份发出预告.但今年国企业绩预告跟过去不同,是盈警多过盈喜,只有42%股份发盈喜,其余则是盈警,当中包括广州汽车(2238.HK)预期盈利只达到去年通告提及盈利预测的80%至90%,即使南京熊猫电力(0553.HK)料盈利增长1,000%,也只是上年度盈利只有920万元人民币,基数偏低造成盈利急升的现象.

至於预期盈利增长较佳有安徽海螺(0914.HK)和经纬纺机0350.HK,前者料增长80%,後者增长约1倍.国企末季盈利多大减.最令人失望相信是鞍钢股份(0347.HK)和中国铝业(2600.HK),前者去年首三季盈利已跌91%,;而中铝去年首三季盈利升1.3倍,但全年将会下跌50%以上,即是第四季可能亏损达6亿元人民币.相信国企去年第四季盈利出现急跌现象,应该是成本上升兼且欧美经济下滑所致.不过,并非所有盈警或盈喜股都不值得留意,如其电力股华能国际(0902.HK)预期全年盈利下跌50%以上,但其首三季已下跌超过50%,即是说第四季业绩至少也持平,加上中央上调电价和限煤令的效应要今年才浮现出来,今年业绩应该可以扭转过来,恢复增长应该没有问题,是盈警股最值得留意的行业.从另一角度来看,国企股去年8月开始急挫,或多或少已反映业绩差劲因素,加上始终睇好A股今年可以走出谷底,若然预期成真,则盈警股在业绩公布前消化沽压後,第二季也有机会随大市反弹.(010)