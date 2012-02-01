〔香港预算〕2012/13年度预算案重点一览

路透香港2月1日电---香港政府周三公布2012/13年度财政预算案.财政司司长曾俊华指出,预期2012年本地生产总值(GDP)增长1-3%,由於外围环境恶化的风险增加,今年上半年香港的出口表现不容乐观.他并预期,今年香港的整体通胀率料为3.5%.

曾俊华同时表示,推出宽减75%的薪俸税及个人入息课税、延长住宅按揭供款利息扣税期限延长至15个课税年度,宽免2012-13年度全年差饷等七项一次性措施,以协助市民纾缓经济下行压力.

以下为是次财政预算案重点:

**2011年主要经济数据**

--至2011年底,香港人均生产总值升到34,200美元的历史新高.

--由於内地经济恢复较快增长和欧美地区经济开始回稳,2011年香港首季经济仍有可观成长,按年达到7.6%.惟其後外围环境迅速转差,出口一落千丈,影响整体经济情况.经济增长由第二季的5.3%,回落至第三季的4.3%,第四季进一步跌至3%.2011年全年本地生产总值实质增长5%.

--由於欧美经济复苏不稳,需求减少,加上欧元区主权债务危机恶化,香港货物出口在2011年年中急转直下,在第三季更出现自2009年第四季以来首次的按年负增长.出口在第四季稍为回稳,全年合计出口实质增长3.6%.

--通胀方面,2011年基本通胀率平均为5.3%,较2010年的1.7%显着上升.本地经济增长放缓,加上内地食品通胀逐步回落,香港通胀的升势在2011年第四季稍见减慢.

--为使楼巿健康平稳发展,港府通过增加楼宇供应,遏抑物业投机,防止按揭信贷过度扩张,以及确保物业市场具透明度,适时推出一系列措施,防止资产泡沫风险恶化.这些措施已经取得一定的成效,楼价自去年6月开始回落.尽管楼巿近月发展已较为平稳,面对持续的低利率环境和发达国家可能再次实行量化宽松政策以刺激他们疲弱的经济,政府会继续采用行之有效的策略,使楼巿可以健康平稳发展.

--政府支援就业措施对稳定社会经济起到作用,失业率在2011年年中跌至3.2%的13年低位.然而,下半年外围环境转差,失业率在2011年年底稍为回升至3.3%,但仍处於全民就业水平.

**2012年经济展望**

--欧美经济前景欠佳,外围环境迅速恶化的风险正在增加.亚洲和新兴经济体虽然基调较好,但近期的增长已经明显减慢,导致香港外部需求持续下滑,今年上半年的出口表现不容乐观,倘若货物出口在第一季急挫,整体经济便可能在首季出现倒退.

--今年预算案将推出近800亿港元措施,旨在协助企业及市民应付挑战,减轻市民面对通胀的负担.预料措施可望提振2012年经济成长1.5个百分点.预期2012全年本地生产总值实质增长在1-3%.

--通胀方面,全球食品及商品价格已从高位回落,加上本地成本亦会随着经济进入下行周期而缓和,通胀回落的情况在今年下半年会较为明显.全年的基本平均通胀率预计为4%.计及上述建议的一次性措施的效应,2012年全年的整体通胀率预测为3.5%.

**协助市民纾缓经济下行压力的措施**

--宽免2012/13年度全年差饷,以每户每季2,500港元为上限.这项建议会令政府收入减少117亿港元.

--宽减2011/12年度75%的薪俸税及个人入息课税,上限为12,000港元,全港150万名纳税人受惠.这项措施会使政府减少89亿元税收.

--由2012/13课税年度开始,增加基本免税额和单亲免税额,由10.8万港元增加至12万港元;已婚人士免税额,由21.6万港元增至24万港元.政府每年的税收会减少22亿港元.提高向强积金计划支付强制性供款的每年最高可扣税款额至15,000港元,原为12,000港元,此将令政府每年税收减少3.6亿港元.

--向每个电力住宅用户户口提供1,800港元电费补贴,涉及的政府开支是45亿港元.

--向领取综合社会保障援助(综援)、高龄津贴及伤残津贴人士发放额外津贴,金额相当於一个月的综援标准金额、高龄津贴或伤残津贴.这方面的开支为21亿港元.

--为公屋租户代缴两个月租金,至於居住在香港房屋协会(房协)乙类单位的非长者住户,政府会为他们缴交两个月租金的三分之二.这项措施涉及开支19亿港元.

--延长居所贷款利息扣除年期,由十个课税年度增加至十五个课税年度,最高扣减额则维持每年10万元.这项建议会使政府在未来五个课税年度每年的税收减少5.4亿港元.

**稳定金融体制**

--过去一年国际金融市场出现大幅波动,惟香港金融市场仍然运作正常.然而,全球经济下行风险不断上升,若欧洲主权债务危机恶化,市场情绪转坏,新兴市场可能出现大规模撤资,香港亦不可能不受影响,届时或会出现资金流出港元的情况.

--金管局及其他监管机构已采取了多项监管措施,提升金融体系的抗震能力,包括加强信贷及流动资金的风险管理、提高银行监管储备、推出一共四轮的物业按揭贷款的审慎监管措施等.各监管机构会继续要求银行、证券经纪及保险公司加强风险管理.我会联同各监管机构,继续密切注视全球金融市场发展,并视乎情况采取适当措施,以纾缓香港金融体系可能出现的紧张情况,保持香港货币和整体金融体系的稳定.

**增加土地供应**

--在私营楼宇方面,自去年开始,香港政府以进取的态度主动出售土地,并按季预先公布卖地计划.在本财政年度,连同已公布的第四季卖地计划,政府已售和将会出售27幅住宅用地,共可提供约7,900个单位,其中三幅用地加入限尺限制,可提供2,300个中小型单位.

--政府来年会继续增加土地供应.在明天公布的2012/13年度卖地计划,我们会把47幅住宅用地纳入勾地表,其中半数是新增土地,总共可建约13,500个单位.我们会沿用按季预先公布政府主动卖地的安排,也会因应市场情况和个别地盘特色,在卖地时采取限量或限尺措施.

--综合下一年度私人住宅土地供应的主要来源,下一年度土地供应估计可提供约30,000个私人住宅单位;2011/12年度则提供可兴建超过20,000个私人住宅单位的土地,达到行政长官提出的目标.

**发展香港经济**

--继续积极跟进去年8月国务院副总理李克强宣布的30多项中央政府支持香港与内地经贸金融合作的具体政策措施.

--积极参与多边和区域经济合作,我们已向东盟表达希望加入中国-东盟自由贸易区,亦会继续积极参与世界贸易组织和亚太经济合作组织的工作,以进一步推动贸易和投资自由化.

--继续致力扩展避免双重课税协定的网络.两年内已签订十七份新协定,当中包括一些重要的经济夥伴,例如英国、日本及法国等.此外,我们已与印度、马来西亚和墨西哥等夥伴达成协定,并正与其他夥伴商讨协定,包括加拿大和南韩等.

--香港经济发展的火车头--贸易及物流、金融、工商及专业服务和旅游四大支柱行业,在2010年的整体增加值接近1万亿港元,对本地生产总值的贡献达58%,较上一年上升近15%,雇用近一百七十万人.