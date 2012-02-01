〔香港预算〕政府预期今年GDP增速放缓至1-3%,外围环境恶化风险增加(更新版)

(新增更多细节)

* 预期2012年GDP增长1-3%,整体通胀率为3.5%

* 通过增加楼宇供应等举措促楼巿健康发展

* 宽免2011/12年度75%薪俸税及个人入息课税,上限1.2万港元

* 将住宅按揭供款利息扣税期限由10个课税年度延长至15个

路透香港2月1日电---受外围环境恶化风险积聚影响,香港政府预测2012年本地经济成长步伐将大幅放缓至1-3%,远低於去年的增速5%;今年整体通胀率则预计为3.5%.

香港财政司司长曾俊华周三宣布政府2012/13年度财政预算案.他指出,欧美经济前景欠佳,亚洲和新兴经济体虽然基调较好,但近期的增长已经明显减慢,香港今年上半年的出口表现不容乐观.倘若货物出口在第一季急挫,整体经济便可能在首季出现倒退.

"幸好很多亚洲经济体已经开始放宽货币政策,内地亦有较大的政策空间去支持经济增长,只要欧债危机能够稳得住而不再恶化,亚洲地区将会为全球经济起到稳定作用,香港的外贸情况在下半年亦可望改善."他称.

他并公布,2011年第四季香港本地生产总值(GDP)按年增长为3%,经季节性调整按季增长为0.3%;去年全年GDP增长5%,与原来预测的一致,但低於2010年的增长6.8%.至2011年底,香港人均生产总值升到34,200美元的历史新高.

受金融风暴冲击经久不散,欧美经济持续萎靡拖累,亚洲各经济体表现持续不佳.中国2011年第四季GDP增速跌落至8.9%;台湾第四季经济增速亦降至两年来最缓慢,官方昨日并下修2012年GDP成长预估至不到4%,仅有区区3.91%[ID:nCN1360948].

韩国和新加坡去年第四季经济成长率分别为3.4%和3.6%.

**增加楼宇供应,出台惠民举措**

为使楼巿健康平稳发展,香港政府表示将通过增加楼宇供应、遏抑物业投机、防止按揭信贷过度扩张以及确保物业市场具透明度,适时推出一系列措施,防止资产泡沫风险恶化.

曾俊华指出,这些措施已经取得一定的成效,楼价自去年6月开始回落.尽管楼巿近月发展已较为平稳,但面对持续的低利率环境和发达国家可能再次实行量化宽松政策以刺激疲弱的经济,港府会继续采用策略使楼巿健康平稳发展.

政府宣布,将住宅按揭供款利息扣税期限延长至15个课税年度,原来为10年;宽免2012-13年度全年的差饷,以每户每季2,500港元为上限.

此外,宽免2011/12年度75%的薪俸税及个人入息课税,上限为1.2万港元.

港府今年并拟再次发行通胀挂钩债券,规模不多於100亿港元,年期三年.(完)(完)

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(www.budget.gov.hk)