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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 16:20 BJT

〔香港股市〕恒生指数收挫0.3%,技术支撑限制跌幅

路透香港2月1日电---香港股市周三收低,受中资银行股走疲拖累.此前内地媒体引述的中国1月新增贷款不及媒体先前所报规模.不过股指跌幅有限,交投陷於近期区间.

恒生指数.HSI收低0.28%至20,333.37点.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至11,253.8点.

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