〔香港个股〕思捷环球称仍按计划关闭北美区零售店铺

路透香港2月1日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三表示,仍按照原先计划关闭北美零售销售点,且若无法找到适合的经营夥伴,不排除关闭所有位於该区的业务.

"我们仍在持续关闭销售点,这跟我们去年9月时宣布的相同,公司也同时提列了相关拨备."思捷投资者关系主管刘耀邦对路透称.

他表示,思捷北美区的零售附属公司正在与物业主商量中止租约相关事宜,公司也尚未决定是否让美国及加拿大区附属公司申请破产.此举意味着以欧洲市场为重的思捷,将撤出北美区.

"我们还在努力寻找适当的夥伴,来维持并重振我们在北美区的品牌形象."刘耀邦说.但他未作进一步说明.

以"Esprit"为名牌的思捷,近年在其他平价时尚品牌如Zara、H&M等的激烈竞争下,去年9月缴出年度业绩大减98%的难看成绩单,公司并表示决定剥离北美区业务,关闭美国及加拿大93家直接管理零售店铺,并考虑将其出售.公司股价随即狂泻,9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]

思捷集团行政总裁的Ronald van der Vis去年10月曾向德国媒体表示,若无法找到适当夥伴接手北美区业务,不排除完全关闭.按照与物业主协商的进度,店铺关闭预料需时12-18个月.

根据年报,该公司北美区零售业务在2010/11年度经营亏损4.1亿港元.与剥离北美洲业务有关的成本为12.68亿港元,包括就店舖关闭作出的拨备9.44亿港元及店舖、资产减值3.24亿港元.

1968年於旧金山起家的思捷,目前在欧洲的销售占比将近80%.公司早先也表示,将撤出部分表现不佳的地区,并专注在中国等具成长潜力的市场.

思捷今日收盘升1.05%至11.56港元,过去一个月来升14.17%,去年全年则是大跌了约73%.(完)

浏览思捷环球其他新闻,请点选[0330.HK-CMN]