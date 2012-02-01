〔香港个股〕思捷环球称仍按计划关闭北美区零售店铺

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港2月1日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三表示,仍按照原先计划关闭北美零售销售点,且若无法找到适合的经营夥伴,不排除关闭所有位於该区的业务.
"我们仍在持续关闭销售点,这跟我们去年9月时宣布的相同,公司也同时提列了相关拨备."思捷投资者关系主管刘耀邦对路透称.
他表示,思捷北美区的零售附属公司正在与物业主商量中止租约相关事宜,公司也尚未决定是否让美国及加拿大区附属公司申请破产.此举意味着以欧洲市场为重的思捷,将撤出北美区.
"我们还在努力寻找适当的夥伴,来维持并重振我们在北美区的品牌形象."刘耀邦说.但他未作进一步说明.
以"Esprit"为名牌的思捷,近年在其他平价时尚品牌如Zara、H&M等的激烈竞争下,去年9月缴出年度业绩大减98%的难看成绩单,公司并表示决定剥离北美区业务,关闭美国及加拿大93家直接管理零售店铺,并考虑将其出售.公司股价随即狂泻,9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]
思捷集团行政总裁的Ronald van der Vis去年10月曾向德国媒体表示,若无法找到适当夥伴接手北美区业务,不排除完全关闭.按照与物业主协商的进度,店铺关闭预料需时12-18个月.
根据年报,该公司北美区零售业务在2010/11年度经营亏损4.1亿港元.与剥离北美洲业务有关的成本为12.68亿港元,包括就店舖关闭作出的拨备9.44亿港元及店舖、资产减值3.24亿港元.
1968年於旧金山起家的思捷,目前在欧洲的销售占比将近80%.公司早先也表示,将撤出部分表现不佳的地区,并专注在中国等具成长潜力的市场.
思捷今日收盘升1.05%至11.56港元,过去一个月来升14.17%,去年全年则是大跌了约73%.(完)
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--记者 郭经伟/李珊珊; 审校 张喜良
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