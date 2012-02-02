《香港重要政经日程》--2月2日-2月8日

=====================今日香港主要政经消息===========================
2月2日(周四)
-- 公布12月份零售销售数据.
-- 生力啤(0236.HK)公布全年业绩.
--09:00 合一投资(0913.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会会议.
*--16:30 发展局局长林郑月娥公布新一年度卖地计划.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月3日(周五)
-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布1月份PMI.
2月6日(周一)
-- FlexSystem(8050.HK)公布第三季业绩.
-- 长达科技(8026.HK)公布第三季业绩.
2月7日(周二)
-- 惠誉举行主权债发行论坛.
-- 公布1月份外汇储备资产数据.
-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
*2月8日(周三)
-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.
-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.
--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.
--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.
--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪