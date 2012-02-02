《香港报摘》--其他报纸重要消息2月2日

* 明报:

--东方海外(0316.HK)宣布,因现时由北欧至亚洲航线的运费持续处於低水平,未能应付基本营运支出,公司将对今年2月15日以後装运的货物加收运费,旗下北欧至亚洲航线每标准箱收费,加价200美元.

* 星岛日报:

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)公布,根据今年现金流分析预测,公司生产经营、项目建设及资本性支出存在较大资金需求缺口,计划发行不超过150亿元人民币的公司债券,以补充其营运资金及调整债务结构.

* 苹果日报:

--中海发展(1138.HK)(600026.SS)公布,董事会同意设立两家全资子公司,分别负责专门经营乾散货和油品运输业务,并会将乾散货轮和油轮相关业务和资产分别注入该两家子公司.

* 东方日报:

--预算案落实开展元朗锦上路站及八乡车厂上盖住宅项目发展谘询,预计可提供约8,700个单位.地产代理预计,若项目落实发展预计将刺激区内楼价升10至15%,并带动交投以倍数增加.

--香港交易所(0388.HK)向经纪发出有关设定买卖盘价值限制的通函,强烈建议所有经纪行审慎及适时检讨其限制及内部监管,有需要时,更可能要求个别经纪行检讨其限制.

* 文汇报:

--必瘦站(1830.HK)招股进入第二天,市场反应热烈.综合券商孖展(保证金买卖)情况,必瘦站孖展认购额合共达6,600万港元,而单计孖展额,其公开发售已超额两倍.

--百胜餐饮(YUM.N)私有化小肥羊(0968.HK)的交易顺利完成.小肥羊今天会在联交所除牌,成为百胜集团的附属公司.

--恒生银行(0011.HK)财资业务及投资服务主管冯孝忠表示,市场对经济硬着陆的恐慌缓和,料今年1月份的人民币存款会回升.

* 大公报:

--中原集团主席黎明楷表示,中原(中国)去年下半年开始缩减人手,合共已裁减20%至5,000人,分行则减少14%至1,200间,现阶段无意进一步缩减规模,但仍会密切留意市况.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]