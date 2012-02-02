〔港报财经评论〕信心稍稳热钱出动--信报2月2日

信心稍稳热钱出动/ 习广思

盈警盈喜添波动.踏入2月份,选股不选市情况将更为明显,一大因素是业绩期逐渐逼近,先是盈警盈喜,及後才是真正业绩,股价波动势必上升.当然,盈警、盈喜效应可以是昙花一现,亦可以是扭转趋势的消息,一切在於预期.钢铁股、资源股的盈警应属预期之内,跌稳後仍有留意价值,前车可监的是航运股,一样盈警频频,一样难以说服人,但交投迹象反映资金在追逐这批残股,昨日航运股暴升,难道中国PMI数据回升至50.5是如此乐观?如果投资者手上有出口、资源股,想避开盈警地雷,减持沽货是保险做法,但这份盈警业绩更大程度,会反映最坏情况及死因,过後却是时候重新展望.

内银股继续调整,视为指标的重农行(3618.HK)回落到20天线.中央1月份调低存款准备金期望落空,PMI数据回升亦有可能拖慢放水速度,甚至乎银行被"人民日报"直批为暴利行业,都被视为负面消息;然而,放松进程即使缓慢,无可否认趋势已形成,中央打算再推基金支持中小企,均反映政策层面对中小企业的支持,对中小内银都是相对利好的讯号.欧洲大型企业盈利差强人意,"彭博"指,这是2006年以来最差情况,但近日欧股漠视盈利消息,情况再说明,这种反弹非关企业盈利,非关任何好消息,只是跌至谷底的信心稍为稳定的讯号而已.标普500"黄金交叉"标普500指数出现"黄金交叉",50天线与200天线正式kiss,历时118日的”死亡交叉”暂告结束.标普500指数自10月反弹,能否持续下去一直令人半信半疑.目前市场可谓分开三个派别,最悲观的认为美国再陷衰退,像对冲基金经理John Hussman预测,美股将下跌25%;另一派是Bridgewater的看法,经济时快时慢,呈锯齿形波动,拉动股市大上大落;较乐观者是像Jefferies策略师Sean Darby的预期,美股今年将上升10%-12%,衰退可避免,但不应过分乐观.

三种论调,较倾向第二个看法,经济时快时慢的看法,但Sean Darby的观点亦不宜完全忽视,就像麦嘉华一样,看淡的投资者开始变看好的投资者.尽管市场看好者愈来愈多,美股超买情况也是事实,但很重要的一点是,市场最缺的水重新回来.难民资金,惊都要买,买1.81厘的国债,抑或是投一点入股市?市况告诉大家,欧罗区信心稍稳,资金小心翼翼出动.资金一面重新流入股市,但德债、美债孳息低企,资金不愿长期坐死在银行内,到时到候,炒得就炒,到时到候,避得就避.(B02)

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美元下试76日圆关/ 苏子

虽然环球股市已自去年9月至10月间的低位显着回升,恐慌指数(VIX)亦已自40水平以上大幅回落至20水平附近,至於作为避险货币的美元亦扭转自去年10月下旬以来的一浪高於一浪走势,美汇指数已自上月13日的81.78高位回落至78.74低位,回落幅度接近4%,但奇怪在作为避险货币的日圆并未因为市场的避险情绪回落而出现较为显着的跌势,上周三美元兑日圆更在挑战200天SMA阻力後以单边市形式大幅下挫,汇价於本周初已跌破去年11月8日的76.53低位及上月17日的76.50低位,使上述两个低位所呈现的双底利好形态发展失败.

由於目前市场相信日本政府入市干预的可能性不高,故相信美元兑日圆稍後在创历史新低後,将进一步考验75心理关口.短线而言,美元兑日圆要明显升回上月17日所造的76.50低位以上收市,才可避过以单边市形式再创历史新低.目前美元兑日圆的大弱势,主要与市场憧憬联储局或会推出QE3救市措施,使美元在饱受严峻沽压下,表现远较日圆为差有关.原先预期美元兑日圆在76.50水平附近获得支持後可以再展升浪,并有望在突破78阻力关口及200天SMA阻力後,摆脱自去年10月31日日本政府入市干预後所呈现的横行上落市闷局,并重返80心理关口以上波动,但随着汇价在本周初以单边市形成正式跌破76.50支持关口後,美元兑日圆继续往下寻底的可能性已大幅上升,故目前入市策略宜以顺势沽出美元兑日圆为主,止蚀位则设在本周初的76.78高位以上,博汇价跌破去年的75.54历史低位後,可以迅即跌至75心理关口甚至更低水平.

留意目前美元兑日圆的月线图保历加通道的底部支持处於74.51水平,倾向相信美元兑日圆在跌破去年的低位後,有可能进一步下破75心理关口,以触发市场上众多好仓的止蚀沽盘入市,从而使汇价考验上述的通道底部支持.昨天欧洲市早段,欧罗兑美元再度跌破50天SMA的1.3060支持及前天的1.3039低位,惟汇价在破位後仅低见1.3020便迅即止跌回升,并於伦敦入市後升回1.31关口以上,曾一度高见1.3152水平,较低位强力回升逾百点子.留意昨晚欧罗兑美元能否承接此强力回升势头,进一步上试1.32关口甚至突破上周五的1.3226高位.若昨晚未见汇价进一步上升,反而再次回落至1.31关口以下收市,则是一个不利汇价的走势讯号,令汇价稍後返回1.30心理关口以下波动的机会上升.(B12)