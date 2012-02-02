〔港报财经评论〕油股及油服股,盈利确定性强--经济日报2月2日

油股及油服股,盈利确定性强/ 林瑞芬

养老基金入市前多折腾.A股认真一副阴阳怪气,有资金面趋宽及长期资金(养老基金)拟入市消息酝酿;巨潮资料亦显示,大股东落力增持,1月合计有46家公司被增持,合计7.42亿股,相比去年12月增幅达62%.惟龙年3个交易日维持弱势.最近上市公司的业绩预告不乏向下修正,随之而来是券商进行下调盈利预测及评级,或许是短期令A股却步不前的原因.虽说已预计企业於去年第4季始经营艰苦,但前有鞍钢(0347.HK)所公布盈警带来一定市场震撼性,警示可能属冰山一角.券商对周期股份确戒备重重,且看瑞银把中国铝业(2600.HK)目标价由2.07港元调低至1.90港元,中铝现价3.72港元,或许,A股市场需要等埋盈利报告以作评估再作大行动.

中线而言,估计A股反弹之路虽非坦途,都会有空间挺进,毕竟估值太低,而养老基金入市机会极高,”中国401K版”的启航刺激确值得期待,股市处历史关键筑底期,要完善市场不善之处让”中国401K版”启航成功,大家才有信心跟进,耐心稍等.南韩央行下半年或买A股.中国401K版”若成功启航,对外资预期更有刺激作用.因大趋势下,美欧受主权债务问题困扰,存在通过货币贬值来将债务货币化,转嫁成本的动机,美元的强美元地位及欧元制度在转变之前的风险难测,各国央行考虑自身投资安全性,正向人民币及相关产品考虑,人民币潜在成为关键储备货币之一.

中海油及中海油服可取.配合走势分析,中石化及中石油(0857.HK)均上企50周线上,只余中海油(0883.HK)仍受制50周线16.3港元,有机会补涨.集团计划今年产油气3.3亿至3.4亿桶油当量;资本开支预计从去年的87.7亿美元增至93亿到110亿美元,增幅6%至25%.由此,预计中海油服(2883.HK)盈利可预见性度高,集团已公告今年90%的重大合同已签署.据中金报告指,其钻井业务乃主要盈利增长贡献点,最近2年投产的新钻井船均已签约,预计今明两年的作业天数同比分别增加13%及8%,盈利增长确定性较强,每股盈利可望於2011至2013年实行约14%的年均复合增长.配合走势图分析,中海油服突破小双底12.3港元阻力位,量度升幅达14港元,建议候12.5港元左右低吸.(012)

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资金需求不强,降RRR或推迟/ 余少文

中国股市弱势未改,希望是黎明前黑暗.1月银行新增贷款可能不足1万亿元人民币,差於预期;加上资金外流现象有放缓迹象,或推迟人民银行下调存款准备金率(RRR)的步伐.国指期指再由低水变高水收市,大户继续舞高弄低指数,惟国企沽空额虽维持24亿港元,但占国企成交额比重升至18%,是一个半月以来最高,加上国指仍然受制牛熊分界线,除非中央出招,否则指数还要在10,000点至11,000点区间整固一段时间.

资金外流情况或缓和.人民银行在新春假期没有如市场预期般下调存款准备金率,或是人民银行外汇资产12月数字并没如金融机构新增外汇占款显着减少,因为金融机构12月外汇占款较11月减少1,003亿元人民币,减幅远高於10月和11月的249亿和279亿元人民币,相反人行12月外汇占款较11月减少311亿元人民币,较10月对比9月减少893亿元人民币为佳.1月贷款或低於1万亿.而人行2月会否下调存准率有待观望,因为中国媒体指工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)四大行,1月首28日新增贷款只有3,000亿元人民币,中国的银行1月份的首四周新增贷款只有7,500亿元人民币,除非最後两日新增贷款高达2,500亿元人民币,否则今年1月新增贷款可能不足1万亿元人民币,是过去数年1月新增贷款首次低於1万亿元人民币.

由於新春长假期在1月份,是否影响银行信贷差於市场预期原因,还是因为存款减少而放慢信贷速度,要1月和2月数据公布後才清楚.不少证券商都预期中国今年新增贷款可达8万亿元人民币,中国贷款一向是前高後低,又以首季最多,若然1月数字偏低,2月和3月数字又未见增加,则会显示中国对资金需求下降,可能推迟人行下调存准率的步伐.除非是银行受制贷存比率或过高存准率而未能积极放水,则人行才有必要加快下调存准率步伐.人行今年下调存准率的次数,除了因应新增贷款是否8万亿元人民币目标外,也要睇货币供应是否维持在13%至14%水平;国泰君安指如符合这两个要求,则存准率今年要下调1%至1.5%,即2至3次,会低於市场普遍预期的4次,对於内银股会有一定影响.(010)