〔港报社评〕理财因循僵化误事,制订预算须灵活变通--明报2月2日

下届港府,应兴应革之事甚多,以新思维重整公共资源,纲举目张,港府施政空间会更为广阔和可以采取主动,摆脱现届港府"回应式领导"的被动局面.

财政司长曾俊华发表了本届港府任内最後一份财政预算案,虽然留下了超过6600 亿港元巨额盈余给下届港府,但不表示他或本届港府理财成功,反而他和特首曾荫权这5 年"派糖"成性,浪费公共资源,遗祸下届港府的实质,值得关注.下届港府必须抛弃短视、但求"过骨"的理财文化,要以新思维重整公共财政,使公共资源发挥最大效用,以解决深层次矛盾、推动经济发展和长远地改善民生.

值得注意的是,曾荫权港府使预算案派糖成为指定动作,扭曲了预算案的作用和功能,浪费公共资源是後遗症之一,也遗祸下届港府,对接任者构成巨大压力.试想想,若下届港府不再派糖,一般市民会怎样反弹?曾荫权港府优为之的所谓"一次性措施",毋须作长期承担,但是由於每年都搞"一次性",客观上反而成为"常态措施",这个也是现届港府留给下届港府的重要负债.

本届港府任期还有5 个月,难寄厚望,只能期望下届特区港府以新思维理财,修补财政缺陷,使得港府可以放手运用公共资源,推动经济和改善民生.最重要是"财政稳定基金"由特区港府全面控制,毋须担心在调拨时受到掣肘和窒碍.下届港府,应兴应革之事甚多,以新思维重整公共资源,纲举目张,港府施政空间会更为广阔和可以采取主动,摆脱现届港府"回应式领导"的被动局面. (A04)