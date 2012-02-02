〔港报社评〕稳中产纾解民困,帮企业推动发展--文汇报2月2日

财政司司长曾俊华在最新发表的预算案中,一次过推出总值近800亿港元的惠民措施,协助企业及小市民纾困.今年财政预算案的一个突出特点,是在着力纾解民困的同时,加大了对中产的支援力度.中产阶级不但是税负最重、享用社会福利最少的一群,而且在目前经济前景不明朗下,保障中产更是稳定经济的重要一环.同时,预算案提出多项支援企业措施,有助稳定经济及强化企业抗逆能力,兼顾了社会民生和经济持续发展的需要.本届港府还预留了庞大的财政储备,不仅为年内因应最新经济情况再次推出纾困措施留下充足弹药,而且为下届港府规划长远提供了稳健的财政基础.

与过去几年一样,预算案着墨最多的仍然是纾解民困.过去沿用的公屋免租、综援出双粮等措施继续推出,而因应两电加价,也推出了每户1,800元的电费补贴,加上在其他社福方面的投入,港府在纾困上力度不但没有减小,反而是有所增强.

诚然,社会期望预算案在投资未来方面有较大动作,但也要理解现届港府只余下几个月任期,这是客观的政治现实,令当局不可能在预算案上作出太多的长远规划.事实上,当局现时应为下届港府施政提供稳健的基础.数字显示,到明年3月底,香港的财政储备预计为6,587亿港元,相当於20个月的港府开支.这笔庞大的财政储备不仅为港府因应情况再推出纾困措施留下弹药,也为下届港府规划长远提供了有力的支持.同时,港府也应继续做好六大产业的配套工作,加快各项大型基建的工程,为未来发展创造更有利的条件. (A04)