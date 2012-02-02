〔港报社评〕关顾中产合情合理--星岛日报2月2日

财政司司长曾俊华任内最後一份预算案,相当稳打稳紮,800亿港元的新春大利是,今次不单基层维持过去几年好景时的甜头,中产都获得相当关顾.

现届港府任期只余五个月,预算案不宜越俎代庖抛出气象万千的宏图大计,为下任港府开期票,又不应交一个烂摊子给下任港府去收拾.受到这一掣肘,新一年预算案基本上沿着既有轨道,促进经济建设和照顾民生.

由於市民过去几年已经对港府"派糖"习以为常,现财政年度又有几百亿元的意外盈余,市民早已预计港府要做出种种纾困和回馈措施,分派着墨必须回应社会环境变化.和去年相比,今次的预算案中,中产阶层成为受惠主角.有估计八百亿元措施中,中产受惠者至少240亿港元.种种减税和提高免税额措施、宽减差饷、发行通胀挂钩债券、以至协助中小企的安排,中产都是主要受惠对象.

港府直接派钱,市民开心,又可以收到财富再分配的效果,不过耗资庞大,对象包括富豪和移居海外多年者,争议甚大.去年港府计画注资强积金户口引起强烈反弹後,才"转呔"直接派钱6,000元,作为权宜之计,来争取立法会通过预算案,今年不可能简单重复这个做法.

社会资源有限,就算财政有盈余,也不可能做到人人开心满意,过去当局关顾基层生活,在公屋租金、综援发放投入不少资源,今年这些支出大致维持,增加照顾的焦点则落在夹心中产之上.这个做法没有拉低基层福利,同时能够回应中产去年面对的经济环境变化,加上在全民共享的医疗项目作出庞大投入,在资源配置上算是合情合理. (A05)