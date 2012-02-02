〔港报社评〕预算开支有增无减,资源效率尚待提升--信报2月2日

财政司司长曾俊华发表任内最後一份"财政预算案",在预期本地生产总值增长只得1%至3%的低幅且不稳定情况下,推出约800亿港元纾困措施,协助市民和中小企业应对今年波动的经济环境.

除多项"一次性"措施支援低收入阶层外,也通过退税、减免差饷等纾缓中产阶层负担.总结四年多来曾俊华的工作,"审慎理财"虽然为下届港府留下逾6,000亿港元财政储备,财政实力强大,却未带来政策新气象,通过重新配置资源的机制,有效解决贫富悬殊问题、中产阶层生活质素劣化等当前社会关键矛盾.

预算案加大力度纾解中产阶层的生活压力,包括增加供养父母及子女的免税额,供楼利息免税期由10年延长至15年,虽然反映港府回应了多纳税少福利的集体诉求,但物业价格与租金居高难下的情况,有限度的税项宽减,始终令中产阶层难脱沉重的压迫感.

曾俊华任内,港府在教育、医疗和福利的资源投入并没有缩水,源源地投入,但效益显然未能令人满意.很明显,资源使用效率低,不断消耗投入而无法收政策质量达标之效,这一点也是近年西方政府推动公共管理改革的重心.可以说,提升香港公共政策资源的使用效率,十分重要.与其纠缠於"派糖"的多寡,倒不如要求港府加强公共资源使用效益的透明度.

留下逾六千亿储备的健全财政结构,下届港府有力开拓一个政策新气象.虽然预算案的主要功能是拨款落实"施政报告"公布的政策措施,但提升公共资源使用效率、在分配体系中识别真正有需要援助的人施以救济,显然是优化香港公共财政的起点. (A02)