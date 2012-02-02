〔香港个股〕中国海外料今年房地产销售和开工量维持去年目标

路透香港2月2日电---在全球经济形势欠佳以及政策严厉调控下,内地房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)称今年的销售和开工量等指标将维持去年目标,但公司力争实现20%利润增长的长期指标.

中国海外主席孔庆平周四出席传媒春茗时表示,今年全球经济影势不是太好,内地宏观调控会继续,对内地房地产市场是很大挑战的一年.

"我们今年会维持去年的目标,包括所有销售、开工量及员工指标,但仍会继续争取实现20%的利润增长."他说,但没有具体说明相关的目标数字,而20%的利润按年增长目标是该公司多年来订下的长期指标.

中国海外2011年全年实现房地产销售额870.9亿港元,同比增29.8%,较公司全年800亿港元的目标为高.而对手万科(000002.SZ)200002.SZ去年销售额为1,215.4亿元人民币,同比升12.4%.

孔庆平相信,中央如果要放宽调控政策的话,一是因为外围经济下跌得很厉害,二是中国自身的经济有不尽人意的地方.

目前内地的房地产成交已显着下滑,市场关注楼价的走向,孔庆平表示公司会密切关注楼价情况,旗下有部份楼盘可能会调整价格,但有些则不会,公司会"随行就市",跟随市场和公司情况去安排销售策略.

中国海外午盘初段股价涨2.17%,报15.04港元;过去一个月升13.4%.大盘恒生指数.HSI午盘初段扬升1.7%. (完)

浏览中国海外发展其他新闻,请点选[0688.HK-CMN]