〔香港数据〕1月份PMI升至51.9,企业产出和新订单增长创八个月高位--汇丰

路透香港2月3日电---以下为汇丰香港1月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2

* 1月份PMI升至51.9,为自去年7月以来首次穿50.0的荣枯分水岭.

* 产出增长与新订单增长同达八个月高位,因客户需求量上升.

* 来自中国内地的新业务量虽连降三个月,但最新降幅是三个月内最小.

* 1月份未完成的工作量有所增加,但未完成业务量增长只属轻微,经季节性调整的积压工作指数仅略高於50.0的持平线.

* 企业投入价格再度上涨,采购成本和员工成本自12月份起上升.投入价格通胀率是三个月来最大,但产出价格的最新加幅尚属温和.

* 私营企业增聘人手,结束过去五个月来持续削减职位的趋势.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港就业市场增强有助支撑本地消费,并抵消内地需求不旺的影响.此外,全球贸易减慢将会令香港今年的经济增长受压,但2012年有好的开端,增强了我们预期香港今年GDP仍然扩张的预期." (完)

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