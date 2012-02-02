〔香港房地产〕政府2012/13年度推53幅土地,并拆细土地出售增市场竞争

路透香港2月2日电---香港政府周四公布2012/13年度卖地计划,土地申请表(俗称"勾地表")将有53幅用地,当中47幅为住宅土地.为了增加市场竞争,政府会将部份大型的土地拆细出售,让更多的中小型发展商能够参与.

发展局局长林郑月娥在发布会上称,新一财政年度可供出售的政府土地包括47幅住宅用地、两幅酒店用地和四幅商贸商土地.

"其中住宅土地有逾半为新增土地,反映政府在过去一年努力增加土地供应的决心."她说.

过去政府推出的土地有不少为大面积的土地,由於地价连建筑费的总投资动辄上百亿港元,往往只有大型发展商如长实(0001.HK)、新鸿基地产(0016.HK)等有能力竞投,一般财力较逊的中小型发展商难以参与.

林郑月娥表示,在下年度的卖地表中,政府选择了四幅分别位於将军澳、屯门和大埔的大型住宅土地"一分为二".

"拆细土地可以增加市场竞争,因为我们看到在近期的卖地中,有愈来愈多的发展商加入."她说.

林郑月娥表示,计及上述政府的住宅用地、港铁公司(0066.HK)的铁路上盖招标项目、西铁上盖项目、市区重建局的重建项目,以及私人重建项目等,2012/13财年的土地供应估计可兴建3万个住宅单位.

而在4-6月的2012/13财年首季,政府计划主动出售四幅分别位於沙田九肚山、将军澳(两幅)和前北角村土地,以招标形式出售,料可兴建1,400个住宅单位.林郑月娥表示,除九肚山土地外,其他三幅土地均对兴建单位数目设有限制,但不限单位面积大小.

据房屋署的数字,截至去年底,未来三至四年可供应市场的私人住宅单位数目达到6.2万个.(完)