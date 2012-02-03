〔香港个股〕中国建筑国际增持远东环球股权至51%,并将提出强制现金要约

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月3日电---香港建筑工程商--中国建筑国际(3311.HK)宣布,将以总代价约6.44亿港元认购远东环球集团(0830.HK)发行的新股,其在後者的持股量将增至51%;中国建筑国际并将根据上市守则向远东环球提出强制现金要约.
两家公司的联合声明称,中国建筑国际按每股0.62港元的价格,认购了约10.39亿股远东环球股份,使其在後者的持股量,由目前的9.3%升至51%.
中国建筑国际并已委任德意志银行为财务顾问,并将向远东环球的其余股东,提出按每股1.18港元的现金,收购他们所持股份,较公司停牌前最後报价0.59港元溢价1倍.假如所有其余股东接收该要约,则中国建筑国际须支付的股份收购现金代价为12.94亿港元.
远东环球为玻璃幕墙产品和服务供应商,在香港、中国内地、北美及世界其他地区拥有业务运作.中国建筑国际董事会相信,此次行动能够使中国建筑国际获得一间国际先进幕墙制造及安装公司的控制权,补充公司的技术及项目管理能力,并可发挥双方的协同效应.
中国建筑国际表示,要约结束後无意将远东环球私有化,并拟维持其上市地位.
中国建筑国际为中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)的旗下公司,该公司近年开始增加在基建方面的投资,并参与保障性住房等市政建设.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。