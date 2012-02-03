〔香港个股〕中国建筑国际增持远东环球股权至51%,并将提出强制现金要约

路透香港2月3日电---香港建筑工程商--中国建筑国际(3311.HK)宣布,将以总代价约6.44亿港元认购远东环球集团(0830.HK)发行的新股,其在後者的持股量将增至51%;中国建筑国际并将根据上市守则向远东环球提出强制现金要约.

两家公司的联合声明称,中国建筑国际按每股0.62港元的价格,认购了约10.39亿股远东环球股份,使其在後者的持股量,由目前的9.3%升至51%.

中国建筑国际并已委任德意志银行为财务顾问,并将向远东环球的其余股东,提出按每股1.18港元的现金,收购他们所持股份,较公司停牌前最後报价0.59港元溢价1倍.假如所有其余股东接收该要约,则中国建筑国际须支付的股份收购现金代价为12.94亿港元.

远东环球为玻璃幕墙产品和服务供应商,在香港、中国内地、北美及世界其他地区拥有业务运作.中国建筑国际董事会相信,此次行动能够使中国建筑国际获得一间国际先进幕墙制造及安装公司的控制权,补充公司的技术及项目管理能力,并可发挥双方的协同效应.

中国建筑国际表示,要约结束後无意将远东环球私有化,并拟维持其上市地位.

中国建筑国际为中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)的旗下公司,该公司近年开始增加在基建方面的投资,并参与保障性住房等市政建设.(完)

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