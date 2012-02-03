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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报2月3日

* 头版头条:

--香港政府在新一年度首季只有四幅限量地应市,仅供应1,400个单位.但香港发展局局长林郑月娥表示,政府未有调整住宅供应目标,指下年首季的住宅用地供应,跟去年度全年平均每季2,000个的供应相若,并没有因市况差而减低住宅用地供应.

* 其他:

--无限上网时代正式告终,数码通(0315.HK)昨天率先宣布,本月13日後现有客户续约或新客上台,不再享无限数据计划,最高用量由无限变2GB;CSL指正考虑是否跟随.

--金沙中国(1928.HK)去年第四季经调整物业EBITDA(现金经营溢利)按年增29.2%,创下新高,略胜市场预期,加上管理层表示拟将一年两次派息变成既定政策,获券商一致唱好,市升4.9%,27.75港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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