《香港报摘》--经济日报2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--香港政府在新一年度首季只有四幅限量地应市,仅供应1,400个单位.但香港发展局局长林郑月娥表示,政府未有调整住宅供应目标,指下年首季的住宅用地供应,跟去年度全年平均每季2,000个的供应相若,并没有因市况差而减低住宅用地供应.
* 其他:
--无限上网时代正式告终,数码通(0315.HK)昨天率先宣布,本月13日後现有客户续约或新客上台,不再享无限数据计划,最高用量由无限变2GB;CSL指正考虑是否跟随.
--金沙中国(1928.HK)去年第四季经调整物业EBITDA(现金经营溢利)按年增29.2%,创下新高,略胜市场预期,加上管理层表示拟将一年两次派息变成既定政策,获券商一致唱好,市升4.9%,27.75港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。