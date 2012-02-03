《香港报摘》--经济日报2月3日

--香港政府在新一年度首季只有四幅限量地应市,仅供应1,400个单位.但香港发展局局长林郑月娥表示,政府未有调整住宅供应目标,指下年首季的住宅用地供应,跟去年度全年平均每季2,000个的供应相若,并没有因市况差而减低住宅用地供应.