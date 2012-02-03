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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月3日

路透香港2月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7549港元HKD=)

  美国股市周四收盘变动不大,道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点;因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.[ID:nCN1367408]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  213.170    1.07      53348            16.531      -0.65
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.470    1.38      54775             3.868       0.21
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.340   -0.21     145907            79.627      -0.28
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.380    2.00     109290            23.461       0.69
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  148.900    0.46      51929            11.547      -0.63
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  123.530    0.39      47808             9.580      -0.52
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.170    0.94     205287            66.956       0.01
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.690    1.64      41047             4.474      -0.58
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.580   -0.85     208350            14.409      -0.22
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.080    0.96      68054            18.674       0.29
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.480   -0.12      25820             4.746      -0.08
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.790    1.90       6929             4.000       0.50
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.910    4.36       5481             1.466     -49.78
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.850    5.56      90940             0.442      -0.67 (完)

  --整理 梁慧仪

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