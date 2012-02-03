《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月3日

路透香港2月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7549港元HKD=) 美国股市周四收盘变动不大,道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点;因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.[ID:nCN1367408] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 213.170 1.07 53348 16.531 -0.65 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.470 1.38 54775 3.868 0.21 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.340 -0.21 145907 79.627 -0.28 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.380 2.00 109290 23.461 0.69 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 148.900 0.46 51929 11.547 -0.63 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 123.530 0.39 47808 9.580 -0.52 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.170 0.94 205287 66.956 0.01 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.690 1.64 41047 4.474 -0.58 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.580 -0.85 208350 14.409 -0.22 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.080 0.96 68054 18.674 0.29 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.480 -0.12 25820 4.746 -0.08 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.790 1.90 6929 4.000 0.50 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.910 4.36 5481 1.466 -49.78 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.850 5.56 90940 0.442 -0.67 (完) --整理 梁慧仪