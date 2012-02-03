《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7549港元HKD=) 美国股市周四收盘变动不大,道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点;因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.[ID:nCN1367408] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 213.170 1.07 53348 16.531 -0.65 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.470 1.38 54775 3.868 0.21 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.340 -0.21 145907 79.627 -0.28 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.380 2.00 109290 23.461 0.69 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 148.900 0.46 51929 11.547 -0.63 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 123.530 0.39 47808 9.580 -0.52 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.170 0.94 205287 66.956 0.01 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.690 1.64 41047 4.474 -0.58 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.580 -0.85 208350 14.409 -0.22 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.080 0.96 68054 18.674 0.29 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.480 -0.12 25820 4.746 -0.08 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.790 1.90 6929 4.000 0.50 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.910 4.36 5481 1.466 -49.78 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.850 5.56 90940 0.442 -0.67 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。