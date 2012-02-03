《香港报摘》--信报2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--政府2012/13年度卖地计划将增加新发展区供应,及拆细部份大型用地.业界认为,拆细土地可降低发展风险,吸引更多中小型发展商积极投地.
* 其他:
--消息指出,高盛正计划沽售一批价值10亿美元的工商银行(1398.HK)(601398.SS)股份,近日透过投行"测试水温",惟未有透露放售股份数量及试盘价.
--中央汇金投资旗下中国中投证券去年底在港成立的资产管理和经纪行,刚於1月份获发牌照,意味着中投将更活跃於本港资本市场.
--银行公会旗下人民币工作小组昨天举行会议,消息指出,小组勾画多个工作重点,包括希望个人人民币业务能进一步开放,如就每日2万元人民币兑换上限的放宽进行探讨,稍後会就研究细节向金管局反映.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。