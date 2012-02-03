《香港重要政经日程》--2月3日-2月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息===========================
2月3日(周五)
-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布1月份PMI.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月6日(周一)
-- FlexSystem(8050.HK)公布第三季业绩.
-- 长达科技(8026.HK)公布第三季业绩.
2月7日(周二)
-- 惠誉举行主权债发行论坛.
-- 公布1月份外汇储备资产数据.
-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
2月8日(周三)
-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.
-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.
--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.
--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.
--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.
*2月9日(周四)
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.
-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。