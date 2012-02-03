版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--2月3日-2月9日

=====================今日香港主要政经消息===========================

2月3日(周五)

-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.

--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.

--10:30 汇丰公布1月份PMI.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月6日(周一)

-- FlexSystem(8050.HK)公布第三季业绩.

-- 长达科技(8026.HK)公布第三季业绩.

2月7日(周二)

-- 惠誉举行主权债发行论坛.

-- 公布1月份外汇储备资产数据.

-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.

-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.

--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.

2月8日(周三)

-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.

-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.

-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.

--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.

--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.

--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.

--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.

*2月9日(周四)

-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.

-- 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.

-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.

-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.

--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.

--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐