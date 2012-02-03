《香港报摘》--其他报纸重要消息2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--美国娱乐大亨Haim Saban旗下的私募基金公司Saban Capital Group上月於香港注册成立子公司.Saban Capital Group总裁Chesnoff Adam透露,基金会利用香港的区域优势,扩大Saban在亚洲的投资,其计划是在媒体和通信行业寻找合适的公司作股权投资.
* 星岛日报:
--龙年第一新股--必瘦站(1830.HK)周四(2日)孖展(保证金买卖)截止认购.综合多家证券行资料,已录得认购额逾3.8亿港元,较公开发售部分超额逾17倍.
--据土地注册处所公布的统计数据,今年1月录得所有种类楼宇买卖合约共4,490宗,较去年12月份的5,597宗,跌19.8%,创2008年11月金融海啸低谷後38个月的新低.
* 苹果日报:
--联合能源(0467.HK)财务总监彭沛然表示,中东等发展中国家的地缘政治局势不稳,为平衡风险,公司未来有意收购发达国家的油气项目.
* 东方日报:
--中国高速传动(0658.HK)发盈警,预期截至去年12月底止集团的溢利按年显着减少,主要由於部分风力发电客户推迟提取风力发电齿轮箱产品,导致销售收入下降、银行贷款总额大幅增加,以及银行贷款利率於去年上升,致财务成本增加.
--汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)发言人表示,本月初推出的人民币定存优惠利率未有改变,其中汇丰三个月定存息最高为1.5厘,中银香港100天定存分段递增年息最高2.2厘.
* 文汇报:
--摩根资产管理预料2012年环球经济会持平发展,只有两成机会出现衰退,今年市况将比去年佳,因所有坏消息已反映在股价上.该行将增持高息股及新与市场债券,看好中、印、泰及印尼市场.
--珠宝零售商--谢瑞麟(0417.HK)及六福(0590.HK)均表示,农历新年假期零售仅录得单位数升幅.周大福(1929.HK)股价更下跌创七周最大跌幅,令人怀疑零售业高速增长期已过.
* 大公报:
--为支持创业或参加在职培训,按揭证券公司发表"小型贷款试验计划"建议,总额贷款额上限为1亿港元,试验计划为期三年.按揭证券执行董事彭醒棠表示,计划将尽快徵求董事局同意,预计将於今年中正式推出.
--新鸿基地产(0016.HK)代理租务总经理冯秀炎表示,集团旗下12大商场,2011年全年营业额再创新高,录得129亿港元,按年增长20%至30%,人流达4.25亿人次.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。