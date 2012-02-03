《香港报摘》--其他报纸重要消息2月3日

* 明报:

--美国娱乐大亨Haim Saban旗下的私募基金公司Saban Capital Group上月於香港注册成立子公司.Saban Capital Group总裁Chesnoff Adam透露,基金会利用香港的区域优势,扩大Saban在亚洲的投资,其计划是在媒体和通信行业寻找合适的公司作股权投资.

* 星岛日报:

--龙年第一新股--必瘦站(1830.HK)周四(2日)孖展(保证金买卖)截止认购.综合多家证券行资料,已录得认购额逾3.8亿港元,较公开发售部分超额逾17倍.

--据土地注册处所公布的统计数据,今年1月录得所有种类楼宇买卖合约共4,490宗,较去年12月份的5,597宗,跌19.8%,创2008年11月金融海啸低谷後38个月的新低.

* 苹果日报:

--联合能源(0467.HK)财务总监彭沛然表示,中东等发展中国家的地缘政治局势不稳,为平衡风险,公司未来有意收购发达国家的油气项目.

* 东方日报:

--中国高速传动(0658.HK)发盈警,预期截至去年12月底止集团的溢利按年显着减少,主要由於部分风力发电客户推迟提取风力发电齿轮箱产品,导致销售收入下降、银行贷款总额大幅增加,以及银行贷款利率於去年上升,致财务成本增加.

--汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)发言人表示,本月初推出的人民币定存优惠利率未有改变,其中汇丰三个月定存息最高为1.5厘,中银香港100天定存分段递增年息最高2.2厘.

* 文汇报:

--摩根资产管理预料2012年环球经济会持平发展,只有两成机会出现衰退,今年市况将比去年佳,因所有坏消息已反映在股价上.该行将增持高息股及新与市场债券,看好中、印、泰及印尼市场.

--珠宝零售商--谢瑞麟(0417.HK)及六福(0590.HK)均表示,农历新年假期零售仅录得单位数升幅.周大福(1929.HK)股价更下跌创七周最大跌幅,令人怀疑零售业高速增长期已过.

* 大公报:

--为支持创业或参加在职培训,按揭证券公司发表"小型贷款试验计划"建议,总额贷款额上限为1亿港元,试验计划为期三年.按揭证券执行董事彭醒棠表示,计划将尽快徵求董事局同意,预计将於今年中正式推出.

--新鸿基地产(0016.HK)代理租务总经理冯秀炎表示,集团旗下12大商场,2011年全年营业额再创新高,录得129亿港元,按年增长20%至30%,人流达4.25亿人次.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]