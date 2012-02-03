〔港报财经评论〕欧洲放水见效,救市一命--信报2月3日

欧洲放水见效,救市一命/ 习广思

恒生指数.HSI走势愈来愈接近21,000点,即市场主流共识的阻力位,也是熊证重货区高位,250天线亦刚好在21,080点.此阻力能否冲得破?升市莫估顶,21,000点是否一个顶,事後才会知,入市值博率肯定是下降,"赚到尽"更要提防"贪字得贫",获利走人固然乐观.然而,若阁下认为基金未追够货,市场情绪在改善,总之尚存有憧憬,换马至落後股份是较保险做法.内银股是这一轮反弹市的领军,农行(3618.HK)作为板块proxy,无论是中央扶持中小企、政策倾斜农村信贷或者中央信贷放松,都有机会令其受惠.中国养老金入市消息真真假假,中央再有扶持中小企措施,加上汇金同意降低银行分红比例,内银股调整後全面上升,重农行上升5.25%,民行(1988.HK)上升3.49%,中信(0998.HK)上升2.25%.值得留意的是,经过昨天反弹,内银板块当中,除了中行(3988.HK)外,大部分内银股收复250天线,民行出现"黄金交叉".买股不谈品味,甚至乎估值都是其次,内银坏账风险未解除,但股价没等你已跑了.

再看信心及流动性出现怎样的改善,昨天提及欧央行透过长期再融资(LTRO)来放水暂时奏效,令四面楚歌的欧银有时间班救兵.德拉吉话,LTRO向欧银的借款活动已化解一场可能出现的信贷危机.是否如此?欧央行最新季度的银行贷款调查报告(Bank Lending Survey)透露一点眉目.东方汇理指出,最新BLS报告显示,自三个月前,欧洲信贷收紧的确是明显恶化,但或者未如市场所想像般恐慌;其次,没有明显讯号反映大规模的、全面性的信贷危机;再者,12月21日开始的LTRO对欧银融资影响正面,有能力重新拆借,更重要是部分欧银纾缓了被迫去杠杆化的巨大压力.

欧央行的放水行动只能提供流动性,欧银本身面对的资本危机、资产负债表恶化,以至欧猪国债务问题,并非用流动性可以解决.之不过,第一轮LTRO暂时见效,市场对2月底将推出的第二轮三年期LTRO期望更大,早前揣测是达1万亿欧罗,甚至乎增加三倍.德拉吉不置可否,但他曾经表示,第二轮LTRO的抵押品需求标准或会放宽,鼓励银行再问欧央行借钱,所有认为这种"後门QE"失败的人都大跌眼镜.对股市来说,眼下像不像当日炒作QE般乐观?只是,记住QE教训是炒到QE真正推出时,却是乐观情绪差不多见顶之时呢.(B02)

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欧罗受制1.32阻力区/ 苏子

昨天欧罗兑美元的高位仍然受制於1.32/1.3225的阻力区.昨天亚洲市当汇价触及1.3197高位後便乏力再升,即使欧洲市早段曾再次逼近1.32关口,但高位仅见1.3193便乏力再升,随後更自此高位掉头急挫至1.3119才能回稳过来,汇价虽然已略为回升至1.3145水平,但暂时仍乏力挑战亚洲市的1.3158低位.如昨晚欧罗兑美元乏力升回亚洲市的上落区内波动及收市,担心汇价今天的沽压将会进一步增强,令汇价返回1.3080支持以下波动并再次考验1.30心理关口的机会大增.原先预期,欧罗兑美元若能守稳在50天SMA支持以上收市,应有力突破1.32/1.3225阻力区,从而展开更有力的升浪,可惜近曰汇价自50天SMA支持的反弹却在1.32/1.3225间遇上严峻沽压,加上汇价经过连日来在1.3020至1.3225间反覆争持後,已经令日线图上的CCI指标回落至100关口以下,使汇价以单边市形式继续上升的机会下降.

如昨晚欧罗兑美元呈现不升反跌的走势,最後收市时更回落至1.31关口以下,那便暂时不要再对欧罗兑美元的短期走势太过乐观了,反而提防汇价在跌破前天的1.3020低位後,将下试20天SMA支持.一旦20天SMA得而复失,料届时欧罗兑美元的走势便将全面转弱过来,而美汇指数料在欧罗兑美元回复弱势後,将重返80心理关口以上波动.前天及昨天亚洲市美汇指数所造的低位分别为78.62及78.72,而这两个低位刚好与100天SMA支持相若.如昨晚美国市美汇指数仍能守稳在100天SMA支持以上,最後收市时更回升至接近10天SMA阻力附近,料美汇指数自上月13日的81.87高位开始的调整浪将告一段落,估计稍後一旦返回80心理关口以上波动後,应有力再次挑战上月13日的81.78高位.

若美汇指数可以成功止跌回升并再创今年高位,那便要小心踏入今年後一直表现强势的环球股市将会出现逆转性的回落,当中道指或会下试由去年10月4日的10405点低位升至上周初的12842点高位的23.6％调整目标,以及50天SMA支持.另留意澳元兑美元在昨天亚洲市触及1.0756高位後便辗转回落,曾一度低见1.0687水平.如昨晚澳元兑美元乏力回升并以近全日低位收市,则日线图便会呈现不利後市的射击之星形态,小心澳元兑美元或已在昨天见顶,随後将跟随环球股市一同转弱,向下作出较深的调整.(B10)