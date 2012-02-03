〔港报财经评论〕恒指升近21000的3个策略--经济日报2月3日

恒指升近21000的3个策略/ 林瑞芬

以目前形势判断,恒指短线一探21000点不难,但即市小时图技术指标见超买背驰,以去年12月低位起步点足近3000点猜度,也不排除升至接近21000点,随时出现较大获利回吐盘阻碍,挫一挫回吐,故此,在贴近21000关需要两手准备.汇丰反弹阻力近70港元.监於银行业的巨大压力,欧盟监管部门正考虑放宽对银行缓冲资金的要求.汇丰(0005.HK)昨急升3.2%,收报66.95港元,为恒指贡献约98点升幅.另外,又传中央汇金拟减内银股分红比例,令内银股资本增厚,内银股齐发力,恒指成分股中的四大内银——中行(3988.HK)、交行(3328.HK)、工行(1398.HK)及建行(0939.HK)合共为恒指带来100点升幅.中港金融股发力,已相当於恒指昨升幅之半,为後市之关键.

外围德国大型银行之一的德意志银行刚公布业绩,去年第4季税前亏损达3.51亿欧元,2010年同期则录得7.07亿欧元盈利.近期,股份攀升已不限於大蓝筹及国企股,但还是有些容易让投资者碰到的陷阱,防不胜防.就像马钢(0323.HK),1月头近2.5港元随大市涌涨至近3港元,最终因盈警急插,现报2.78港元,到3港元时谁知会有盈警.中国高速传动(0658.HK)昨急升7.5%,收4.57港元,谁知收市後公司即出个盈警,追了货的今日可能要捱沽.近月来,因市场突然多水,尤其早前超卖股份被炒上,其中暂时只有的原因是钱多,盈利是否出现转好拐点仍不明朗,当遇盈警或盈利倒退消息很容易受消息所震,散户见势头好顺势追货,当知回报与风险所在.

恒指升近21000阻力,有3个策略可选择:其一,正如前设止赚位20000,跌穿才愿离场,博阻力因全球有水迟早冲破;其二,若防21000回吐较大,则减持一半,始终欧债问题隔段时间又会发作,不知几时又会伤身;其三,换马较稳健股份,纵有可能也受回吐之势所累,至少亏损都可预计得到,如中移动(0941.HK),纵大跌都只是数元;又或者是盈利预见度高的二三线股.水为财看紧息口港汇.港元强势,中国息率低企,水头相对月前偏宽,料赶在大通胀期前醉生梦死於股场上的大有人在,因此,恒指短期逼近21000若遇阻,也不是今年最高点,只是抖一抖,甚至不抖,直逼上去回补裂口区21000至22000先回气.(012)

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四大行增保留利润是好事/ 余少文

A股造好及内银股偏强,相信是中国媒体引述监管机构人士消息,指中央汇金原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例(派息)再下降5个百分点,其现持有工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、中国银行(3988.HK)、国家开发银行和光大银行等股份,当中工行、建行、农行、中行在本港上市,冀给予相关银行保留利润来补充资本,从而减低相关银行在市场融资的压力.其实,汇金在2010年中曾将工行、建行、中行的分红比例由50%降至45%,到去年两会後又再降低该三大行分红比例至40%,若然今年再下调分红比例,则稍後公布的去年业绩的派息率可能要降至35%.实际上,工行、建行、中行2010年派息率只有约38%,较40%要求还要低,若然今次派息率下降5个百分点,不排除四大行派息率同样下跌5个百分点而非降至35%.

彭博预测数据显示,四大行预测息率是内银股中最高,11年预测息率由4.3%至5.7%,12年预测息率由5%至6%,以12年预测息率计算,如派息率降至35%,四大行新预测息率由5%至5.9%,影响有限;但若下调5个百分点派息率,则四大行预测息率会降至4.3%至5.2%,息率下调幅度约14%,四大行11年预测息率也可能降至3.7%至4.9%,再加上10%股息税,对收息者的影响颇大.至於其他内银股派息率较低,大股东未必会效法汇金下调5个百分点派息率的做法,对相关股份小股东的影响应该有限,但可能要继续透过其他途径来集资,会对股价带来一定压力.而四大行去年和今年预测盈利合共4,908亿和6,241亿元人民币而言,减少5%派息,可以多245亿至312亿元人民币盈利用作补充资本,略为缓和集资压力,对股价有助力,及间接支持大市继续挑战高位.

尽管四大行预测息率可能下降,惟只要股价受惠集资压力减退而走高,股价升幅可抵销利淡因素.整体而言,中行依然是最高息内银股;而农行预测11年派息率约34%,如四大行派息率由40%降至35%,农行息率将不受影响,短期吸引力较胜对手.(010)