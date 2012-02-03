〔港报社评〕基建愈拖愈贵人手愈来愈紧--星岛日报2月3日

遭司法覆核官司拖延一年的港珠澳大桥工程,不惜加价赶工来追回失去的时间,可是当局加了价仍然追不上承建商的叫价,要承建商重整标书,突出香港基建人力资源的瓶颈.随着大小工程陆续上马,香港必须设法解决建造业人手不足和青黄不接的难题.

港珠澳大桥工程由初步构思至今差不多30年,错过了经济低迷劳动力过剩的低成本时机,到最後拍板,却又有针对大桥的环境评估机制的司法覆核,由原审到上诉,把施工日期再拖一年.连场官司不仅花了纳税人900万港元讼费,当局估计大桥建造成本更因此增加65亿港元.

由於官司拖累,部分本来可以一早施工的大型工程,包括大桥和中环湾仔绕道,都拖延至与其他工程同时上马争夺资源.现时兴建中的大型工程,还包括高铁香港段、沙中线、南港岛和西港岛线,稍後可能还会加上第三条机场跑道,这尚未计及扩建医院、重建体育和表演场地等地区工程.

刚发表的预算案,指政府打算在新财政年度提上立法会的基建项目值4,000亿港元,当中623亿港元是来年开支,而打後每年开支会突破700亿港元.香港现时开始紧张的建造业人手,将会扯得更紧.大桥标价响警号,若然要追加预算,随时又会拖延,做好应变刻不容缓.预算案建议拨款2亿2千万港元,支持建造业议会加强培训.但是,在全民就业的好景下,不少人不愁找不到工作,如何吸引新血投身体力劳动较强、危险性又较高的建筑业,避免人力不足成为窒碍香港发展的瓶颈,课题日益逼切. (A04)