〔港报社评〕借国家发展东风,香港发挥四大作用--文汇报2月3日

中联办昨日举行新春酒会,中联办主任彭清华在致辞时表示,相信香港能够借助国家发展的东风和自身优势发挥四大作用,包括进一步发挥人民币国际化过程中的试验田作用、服务业对中国的带动和辐射作用、中国企业"走出去"的桥梁作用以及区域经济发展中的引领作用,从而在参与国家发展中赢得自身的更大发展.身为中国政府最高驻港代表,彭清华对中国对港政策的认识十分深刻,解读极具权威性,同时对香港经济的长处及香港社会的期盼感同身受.

中国加入WTO10年後,对外开放的格局由"引进来"为主,转变为"走出去"和"引进来"相结合.香港过去30年的商机主要来自国家"引进来"的决策,未来30年更多商机将隐藏在国家“走出去”战略中.香港充分发挥中国企业"走出去"的桥梁作用,将给香港经济繁荣提供巨大动力.

"十二五"规划纲要港澳篇章强调,要"深化粤港澳合作,落实粤港、粤澳合作框架协议,促进区域经济共同发展,打造更具综合竞争力的世界级城市群."这个定位,把粤港合作提升至国家战略层面.香港充分发挥在区域经济发展中的引领作用,不仅给香港带来参与区域经济战略发展的机遇,而且可推动香港经济转型.

彭清华表示,当前,香港面临的外围环境依然复杂多变,各类风险明显增多,香港自身也存在一些矛盾和问题,需要认真加以解决.要有直面困难的勇气,要有解决困难的办法,更要有战胜困难的信心.勇气、办法和信心,将推动香港在新的历史起点上继往开来,迎接新挑战,铸造新辉煌! (A05)