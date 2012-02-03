〔港报社评〕下任特首派糖诱因更大,财政纪律容易崩坏毁弃--明报2月3日

财政司长曾俊华5份财政预算案,使派糖成为预算案不成文"惯例",现届港府虽然得以"过骨",但是对接任者构成压力,而2012 年当选的新一任特首为了寻求2017 年连任、成为首名普选特首等特定因素,派糖诱因更大.欧洲一些国家,政客大派福利讨好选民,形成今日债务积重难返,正在上演的危机,值得殷监和警惕.从这个角度看来,下届港府必须纠正派糖歪风,善用有限的公共财政资源,认真解决香港的根本问题.

曾荫权政府派糖成性,种下祸根,这几年,一般市民对预算案的认知,以派糖甚至派钱多寡来检视评价,不知道公共财政为何物,下任特首和政府接下市民这般预期和心态,日後是否能够"免俗"、不派糖?以香港的政治生态,难矣!

无论谁当选下任特首,以香港的政治生态,特首派钱诱因更大.因为下任特首的连任,经普选产生,意义特别重大,所以,有理由相信,下任特首5 年任内,必然用尽办法维持高民望、高支持度,民粹式派糖、派钱,极有可能出现.去年预算案,注资强积金使民愤沸腾,曾荫权政府为了化解政治危机,罔顾审慎理财原则,毁弃财政纪律,以最民粹方式派钱,收买人心,稳住局面.

总的而言,唐英年和梁振英於政府理财,迄今所见并未摆脱思维僵化、操作因循的窠臼.另外,现届政府已经派了接近3,000 亿港元,而长远惠民政策欠奉,下任特首如何运用公共财政资源,使人更加关注.我们提出忧疑,并非杞人忧天,因为现届政府的浪费就是最好注脚,在欧债危机方兴未艾之际,值得下任特首殷监. (A04)