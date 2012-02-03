〔港报社评〕楼市何去何从,预算案未见端倪--信报2月3日

财政预算案公布後,发展局局长林郑月娥昨日随即公布2012至2013年度港府卖地计划,包括可供兴建约13,500个单位的47幅住宅用地、四幅商业/商贸用地和两幅酒店用地,其中24幅是新增用地,23幅则滚存自去年度卖地计划.

今年的财政预算案,有关土地供应和房屋政策的着墨其实不多,只有66至87段合共22段,基本上是承接上年度开始恢复变相公开拍卖土地的政策,保证土地供应充足,以配合行政长官曾荫权 最後一份施政报告,确保楼市健康平稳发展.

不过,由於联储局宣布维持目前接近零水平的低息政策至2014年,未来三年,香港都不虞加息,供楼负担肯定不会增加.以目前的息率水平计,按揭息率平均约为2.5厘左右,楼价进一步下滑,供楼款项低於租金水平,故此楼价不虞大跌,楼市应该可以平稳发展.

曾荫权最後一份施政报告宣布复建居屋,推出新居屋政策,定价一改以往做法,不再与市价挂钩,售价与合资格家庭的供楼能力挂钩.由於与中下价私人楼宇的需求重叠,与以中国和实力投资者为主的豪宅市场截然不同,所以香港楼市已经重新两极化发展.

作为财政司司长曾俊华任内最後一份预算案,有关新居屋计划的资源拨备悬而未决,相信要留待下一届特区港府定夺.如果唐英年胜出,萧规曹随机会甚高,楼市可望继续平稳发展.倘若声言要加大公屋和居屋兴建规模的梁振英上任,则中下价楼宇价格未来面临下调的压力将会增加.由是看来,楼市何去何从,与未来政治动向息息相关,业主和置业人士又岂能漠不关心? (A02)