〔港报社评〕港府加推土地,更要成功卖地--经济日报2月3日

港府昨公布下年度新勾地表,可建13,500个单位.但外围环境不稳定,发展商未必积极勾地、投地,港府致力推地之余,更重要的是备有招数,促成土地出售或兴建,保证私人住宅单位两三年後有稳定供应,减楼市波动.港府承诺每年向市场提供至少可建2万个私人住宅单位的土地,发展局昨公布,下年度新勾地表有47幅住宅用地,当中24幅是新增土地,总共可建13,500个单位.若加上港铁沿线等发展项目,预计下年度总土地供应共可提供约3万个私人住宅单位.

其实在欧债危机、中美经济回落等压力下,香港楼市已转弱,加上市场资金趋紧,发展商投地意慾不高,如港府上月中推出三幅招标地皮,就有一幅地皮流标.发展局昨宣布将四幅土地拆细出售,让中小型发展商可加入竞投.但此措施仍未足应对保证土地顺利推售或动工,港府需多走一步,可考虑以下三招备用.其一,要更有力地推地.由於发展商勾地意慾低,若出现地皮流标、流拍情况,必须尽快安排第二次拍卖、招标,积极抓紧推地的主动权.其二,将土地改用其他方式发展.港府可宣布若土地出现两次流拍或流标,会将地皮改交房协、市建局兴建限尺、限价的实而不华私人住宅.其三,灵活处理发展商付款问题.在现时淡市时,要增加发展商投地的积极性,港府可考虑推临时措施,让发展商分多期缴付地价,减轻他们的资金压力.

故此,发展局要确保的不单是有足够的土地供应,更要务求所备土地能成功推出市场,有发展商或半官方机构用以建楼,如此才可保障香港供应数量,到达中长期稳定楼市的目的. (A02)