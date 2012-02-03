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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:08 BJT

〔表格〕永利澳门2011年第四季净利按年上升14.9%至2.4亿美元

路透香港2月3日电---永利澳门有限公司(1128.HK)公布,截至2011年12月31日为止第四季度未经审核业绩报告如下(以每百万美元为单位):

2011年第四季度 2010年同期

净利 239.91 208.81

总经营收益 995.52 912.15

注:永利澳门为澳门主要娱乐场营运商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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