〔香港股市〕中国移动拖累恒指低开0.3%,跌势料在200日移动均线受限

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港2月3日电---香港股市周五低开,中国移动(0941.HK)对恒生指数构成最大拖累,不过恒指跌势料在200日移动均线切入位约20,511点处受限.今日稍晚美国将公布最新的就业数据.
恒生指数.HSI开盘跌0.28%至20,680.71点,恒生国企指数.HSCE跌0.36%至11,541.54.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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