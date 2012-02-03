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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 09:40 BJT

〔香港股市〕中国移动拖累恒指低开0.3%,跌势料在200日移动均线受限

路透香港2月3日电---香港股市周五低开,中国移动(0941.HK)对恒生指数构成最大拖累,不过恒指跌势料在200日移动均线切入位约20,511点处受限.今日稍晚美国将公布最新的就业数据.

恒生指数.HSI开盘跌0.28%至20,680.71点,恒生国企指数.HSCE跌0.36%至11,541.54.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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