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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 10:00 BJT

〔香港个股〕中国高速传动预计去年获利大减,早盘一度跌逾5%

路透香港2月3日电---风电齿轮箱制造商--中国高速传动设备集团有限公司(0658.HK)称,预计2011年度获利大减.其股份周五早盘初段一度跌逾5%後收窄.

香港时间9:47,该股跌1.53%,报4.5港元;稍早一度低探4.32港元,跌5.5%.

该公司在一份声明中称,去年度溢利大减,主要由於部分风电客户推迟提取风力发电齿轮箱产品导致销售收入下降,以及银行贷款总额大幅增加及银行贷款利率上升以致财务成本增加.

"尽管存在上述情况,董事会认为集团的整体财务状况及业务经营维持良好状态."公告称.

该公司於2010年度净利为13.8亿元人民币,2011年度上半年净利则为2.87亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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