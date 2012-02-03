〔香港个股〕中国高速传动预计去年获利大减,早盘一度跌逾5%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月3日电---风电齿轮箱制造商--中国高速传动设备集团有限公司(0658.HK)称,预计2011年度获利大减.其股份周五早盘初段一度跌逾5%後收窄.
香港时间9:47,该股跌1.53%,报4.5港元;稍早一度低探4.32港元,跌5.5%.
该公司在一份声明中称,去年度溢利大减,主要由於部分风电客户推迟提取风力发电齿轮箱产品导致销售收入下降,以及银行贷款总额大幅增加及银行贷款利率上升以致财务成本增加.
"尽管存在上述情况,董事会认为集团的整体财务状况及业务经营维持良好状态."公告称.
该公司於2010年度净利为13.8亿元人民币,2011年度上半年净利则为2.87亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。