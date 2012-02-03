〔香港个股〕和黄称旗下企业收购奥地利Orange全部股权,预计年中完成

路透香港2月3日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五表示,旗下的3奥地利向Mid Europa Partners(MEP)及法国电讯FTE.PA收购奥地利Orange全部股权,两家公司合并後将成为当地第三大流动电话供应商.并预估该交易可在今年中完成.

消息公布後,和黄股价上扬3.31%至76.4港元,过去一个月来升11.91%.

和记黄埔发布新闻稿称,双方已签署具约束力协议.公司未说明此桩交易收购价值,仅称两家公司合并後,总客户人数将为280万户,市场份额22%,去年合计总收入为7亿欧元.

该交易尚待监管机构及反竞争委员会批准,和黄预估可在2012年中完成.

在此交易下,3奥地利还将向Telekom Austria集团出售奥地利Orange旗下若干频率、基站、流动电话营办商Yesss! Telekommunikation GmbH以及知识产权权益等.(完)

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