《离岸人民币综述》存款大跌而贸易结算创新高,资金现双向流动趋势

记者 陈敏

路透香港2月3日电---香港12月人民币存款录得有史以来最大下跌量,但跨境贸易结算创出历史新高,显示人民币单边升值预期不再且回流渠道不断拓宽之际,资金跨境双向流动更为平衡.

金管局的数据显示,去年12月底香港人民币存款按月减少388亿元至5,885亿元;当月跨境贸易结算人民币汇款总额则升至2,390.4亿元,为该计划自2009年开始以来的高点.

分析师预计,随着更多资金通过RQFII(人民币合格境外机构投资者)、人民币FDI(外商直接投资)、贸易结算等形式回流内地,离岸人民币资金池或难再现曾经的爆发式增长.今年全年整体流动性料趋紧,从而对离岸人民币/美元汇率形成支撑.

目前离岸人民币即期CNH=D3已重现对内地人民币即期的溢价,最新报6.2960元,内地人民币即期CNYX=CFXS则报6.3045元.海外无本金交割美元/人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=最新报6.2750,隐含的人民币走势亦重回升值方向.

事实上,香港多家银行已开始行动,争相以高息吸纳人民币存款.汇丰(0005.HK)最新推出的三个月期人民币存款年利率达1.5厘,星展银行一年期定存最高利率则达2.26厘.

高盛分析师Shirla Sum指出,离岸人民币的外流和近期香港人民币借贷活动的兴盛密切相关,这些资金很可能通过人民币FDI渠道回流内地.尽管如此,受提高资金循环流动的政策支持,推动离岸人民币市场成长的根本动力没有变.

而另一方面,作为内地金融中心的上海正快马加鞭拓展离岸人民币业务.中国政府首次对"十二五"(2011-2015年)时期打造上海国际金融中心做出详细规划,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.

发改委的文件指出,到2015年上海金融市场(不含外汇市场)交易额将达到1,000万亿(兆)元人民币,上海银行间同业拆借利率成为境内外人民币资产定价的主要基准利率,人民币汇率中间价成为境内外人民币交易定价的主要汇率基准.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏对上述目标则有所保留.他指出,规划没有涉及资本项目开放,也没有具体讨论金融服务业进一步对外开放.在资本项目不开放的条件下,是不可能将内地城市建成全球金融中心的.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 2,798.5 13

2. 渣打 2,670.0 4

3. 中国银行 1,500.0 1

4. 法巴 652.0 4

5. 摩根大通 500.0 1

**本周市场动态**

--中银香港(2388.HK)在现有"人民币离岸债券指数"基础上,推出三项全新人民币离岸债券分类指数,包括"离岸中国主权债券指数"、"离岸投资级别债券指数"及"离岸一至三年期中央政府债券指数",为债券市场的个别环节提供表现基准.

--香港恒生银行(0011.HK)推出全球首只以人民币计价的黄金交易所买卖基金--恒生人民币黄金ETF,将於2月14日在港交所上市.该ETF的投资目标是提供以人民币计价,并反映以美元计价的伦敦黄金定盘价表现的投资回报.

--中国国家外汇管理局近日披露RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度审批情况.截至2012年1月20日,初期试点的200亿元人民币额度全部下放,由9家基金系公司和12家证券系公司"分享".

--首个来自拉美的点心债发行人--无线服务提供商America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)发行10亿元三年期人民币债券,息率定为3.5%.公司评级为A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉).

--香港财政司司长曾俊华称,截至去年底在香港发行人民币债券共116笔,总值接近1,800亿元.(完)

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