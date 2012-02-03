〔投行观点〕香港地产股蕴酿下调风险,板块评级维持"负面"--巴克莱

路透香港2月3日电---巴克莱资本周五的报告称,香港的地产股自去年12月中以来累积的升势料已接近结尾,基於该行设订的目标价,认为地产股板块有16%的潜在下调空间,风险回报负面,因此维持对该板块"负面"评级.

报告称,今年以来香港的地产股升势凌厉,这与港元流动性趋紧背驰,显示近期的上升并非受到基本因素改善支持,而是熊市反弹情况.该板块的沽空情况高於长期平均水平,意味着投资者对地产股的持仓明显减少.

而沽空较大的股份如信和置业(0083.HK)、恒基地产(0012.HK)、恒隆地产(0101.HK),及一些高风险系数(high beta)股份如新世界发展(0017.HK)和信置等股价都有极佳的表现,情况与近期空头回补及投资者跟随升势一致.

反映蓝筹地产股的香港恒生地产股指数.HSNP今年以来累计涨14.5%,优於同期恒生指数.HSI12.3%的升幅.

巴克莱称,从基本因素看地产股的估值已偏紧,但大部份地产股的技术指标则指向超买,而资金流入该板块正减少.此外,地产股板块沽空活动已开始回到其长期平均水平,显示此前推动地产股上升的补仓活动已经完成.

此外,报告表示,香港银行体系港元流动性趋紧将会令到今年的贷款利率上扬,增加楼价下调压力.(完)