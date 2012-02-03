〔香港个股〕广州富力地产1月合同销售额按月大跌59%,按年减近57%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月3日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)公布1月份的合同销售金额为12.3亿元人民币,按月和按年分别大跌59.4%和56.7%.
公司的声明称,今年1月份的合同销售面积为8.78万平方米,较上月的23.8万平方米和去年同月的16.58万平方米,分别下跌63%和47%.
富力地产2011年全年完成合同销售额300.4亿元,较原来调低後旳目标320亿元为低.
富力地产周五午盘中段股价上扬3.28%,报8.19港元;大盘恒生指数.HSI微升0.08%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。