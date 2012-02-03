〔香港个股〕广州富力地产1月合同销售额按月大跌59%,按年减近57%

路透香港2月3日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)公布1月份的合同销售金额为12.3亿元人民币,按月和按年分别大跌59.4%和56.7%.

公司的声明称,今年1月份的合同销售面积为8.78万平方米,较上月的23.8万平方米和去年同月的16.58万平方米,分别下跌63%和47%.