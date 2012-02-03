〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至10.34%,基本达到增持目标

路透香港2月3日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S近日购入中国燃气约2,700万港元的股份,持股升至10.34%,基本达到其增持目标.

不过SK E&S的新闻发言人周五对路透称,SK E&S增持或减持中国燃气的股份,要视乎市场情况而进行,并拒绝评论SK E&S是否已经完成其增持目标.

证监会的资料显示,这家SK控股003600.KS旗下公司於2月1日及2日按每股3.63-3.68港元,购入中国燃气共740万股股份;本次增持後,其持股升至约4.53亿股,或10.34%的股份.

根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气2.26亿股股份,价值近8.2亿港元(约1.05亿美元).此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元(约1.04亿美元)增加对中国燃气的持股.[ID:nCH0093385]受韩元近期升值因素的影响,目前该增持目标规模已增至约1.07亿美元.

中国燃气周五收跌0.54%,报3.67港元;该股在过去三个月累计涨72%.

去年12月,中国燃气获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源是次牵头中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)进行,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".事件更引发现有股东争相增持中国燃气的股份.

证监会的资料并显示,中国燃气另一主要股东英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L亦於2月1日及2日斥资共约1亿港元购入中国燃气约2,844万股股份,持股升至5.39亿股或12.29%.

富地石油乃通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉新建合资公司持有中国燃气的股份.

此外,独立於SK控股的SK Gas亦是中国燃气的股东,持有约1.97亿股或4.49%的股份.SK Gas为SK Chemicals(006120.KS)的附属公司.(完)

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