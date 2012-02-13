〔香港个股〕俄铝称未来18个月或将铝产量缩减6%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港2月13日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一称,由於去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能於未来18个月内将铝产量缩减6%.
俄铝预计,2012年上半年全球产能会进一步缩减6-8%,因铝价於去年底下跌,世界及欧洲的原铝生产有相当大部份变成不盈利,导致若干冶炼厂部分或完全关闭.
於去年,俄铝的铝和氧化铝总产量,只分别按年增加1%和4%.
俄铝预测,2012年全球铝需求将增加7%,至4,820万吨,中国会是最大的增长市场,预料增长达11%;欧洲的铝消耗量将於今年上半年持平.而铝市场於2012年将趋於平衡.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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