《香港报摘》--经济日报2月13日

* 要闻版头条:

--春节过後,市场积存已久的购买力陆续释放,据美联物业(1200.HK)统计,过去周六、周日香港10大屋苑录得约65宗买卖成交,按周升约97%,为春节後连续第三个周末录得升幅.

* 其他:

--台湾证交所董事长薛琦表示,会加强研究让企业在台、港同步上市,以及争取海外上市企业赴台作第二上市.

--持有中国燃气(0384.HK)4.19%股份的海峡金融,首度开腔表明会支持新奥能源(2688.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)的收购.

--西王特钢(新上市编号:1266)今天起公开招股,每股发售价介乎2.65-3.36港元,集资净额11.3亿港元.

--中国交通建设(1800.HK)称,其A股发行规模不超过16亿股,预留5.04亿股用於换股;此外,战略投资者拟认购不超过2.2亿股A股,涉资不超过10亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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