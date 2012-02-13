《香港报摘》--经济日报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--春节过後,市场积存已久的购买力陆续释放,据美联物业(1200.HK)统计,过去周六、周日香港10大屋苑录得约65宗买卖成交,按周升约97%,为春节後连续第三个周末录得升幅.
* 其他:
--台湾证交所董事长薛琦表示,会加强研究让企业在台、港同步上市,以及争取海外上市企业赴台作第二上市.
--持有中国燃气(0384.HK)4.19%股份的海峡金融,首度开腔表明会支持新奥能源(2688.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)的收购.
--西王特钢(新上市编号:1266)今天起公开招股,每股发售价介乎2.65-3.36港元,集资净额11.3亿港元.
--中国交通建设(1800.HK)称,其A股发行规模不超过16亿股,预留5.04亿股用於换股;此外,战略投资者拟认购不超过2.2亿股A股,涉资不超过10亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。