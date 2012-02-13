《香港报摘》--信报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--香港行政长官参选人唐英年由昨天起分三天公布参选政纲,其中经济方面将容许市民以强积金(MPF)户口作额外供款,并考虑向强积金成员分发红利.
* 其他:
--据消息人士称,南非矿业Tharisa已通过港交所(0388.HK)上市聆讯,拟於3月底至4月初来港上市,集资约2亿美元.
--谢瑞麟(0417.HK)首席营运总监陈立业表示,珠宝及金饰商在中国内地市场竞争更为激烈,该公司会考虑发展网上购物.
--台湾金管会银行局副局长邱淑贞表示,目前台资银行拓展海外业务仍以香港为首选的市场,而台资银行香港分行在过去两年的人民币存款累计110亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。