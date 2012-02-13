《香港报摘》--信报2月13日

* 头版头条:

--香港行政长官参选人唐英年由昨天起分三天公布参选政纲,其中经济方面将容许市民以强积金(MPF)户口作额外供款,并考虑向强积金成员分发红利.

* 其他:

--据消息人士称,南非矿业Tharisa已通过港交所(0388.HK)上市聆讯,拟於3月底至4月初来港上市,集资约2亿美元.

--谢瑞麟(0417.HK)首席营运总监陈立业表示,珠宝及金饰商在中国内地市场竞争更为激烈,该公司会考虑发展网上购物.

--台湾金管会银行局副局长邱淑贞表示,目前台资银行拓展海外业务仍以香港为首选的市场,而台资银行香港分行在过去两年的人民币存款累计110亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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