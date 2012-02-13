《香港重要政经日程》--2月13日-2月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月13日(周一)
--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.
-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.
-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月14日(周二)
-- 金管局公布1月外汇基金境外资产.
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布中期业绩.
--14:15 东亚银行(0023.HK)年度业绩记者会及分析员会议.
*--15:15 大昌行(1828.HK)与BRF-Brasil Foods SA成立合营仪式.
2月15日(周三)
-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.
--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.
2月16日(周四)
-- 香港国际珠宝展.
-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.
--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.
*--14:30 安永全球化指数记者会.
*2月17日(周五)
-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.
--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。